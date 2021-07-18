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Girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç boğuldu

Mersin’in Mut ilçesinde, yüzmek için Göksu Irmağı’na giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Mersin'in Mut ilçesinde, yüzmek için Göksu Irmağı'na giren 17 yaşındaki genç boğuldu.


Alınan bilgiye göre, Kemenli Mahallesi'nden Göksu Irmağı'na giren Mehmet Keleş (17) akıntıya kapıldı. Bir anda gözden kaybolan Keleş'in bulunabilmesi durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin ve mahalle sakinlerinin 5 saat süren aramaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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