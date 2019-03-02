Mezitli Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu, Rotary Kulübü öncülüğünde düzenlenen 'Girişimci Kadınlar Projesi' sona erdi. Proje kapsamında ilk aşamada Mersin'de 100'ü aşkın kadının ülke ekonomisine kazandırılması sağlandı.

Girişimci Kadınlar Projesi ile kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik büyümeye katkısı ve kadın girişimciler için farkındalığın arttırılması gibi uzun vadeli çözümler bekleniyor. Kadınlara girişimcilik, markalaşma, internet üzerinden satış gibi konuların anlatıldığı ve 2 ay süren proje bitiminde, katılımcılara sertifikaları, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Rotary Mersin kulüplerinden sorumlu Guvernör Yardımcısı Cem Bucüge, Mersin Rotary Başkanı Güran Dinçer'in de katıldığı törenle verildi.

Törende konuşan Cem Bucüge, Mezitli Belediyesi ile çok başarılı işlere imza attıklarını belirtti. Hayata geçirdikleri tüm sosyal projelerde Başkan Tarhan'ın desteğini aldıklarını ifade eden Bucüge, Mezitli'nin sosyal adalet alanında diğer illere göre daha şanslı olduğunu vurguladı.

Başkan Tarhan da kadınlara destek verme olanağının bulunduğu her alanda yer almak istediklerini söyledi. Tarhan, “Projemizin adı bizim amacımıza da son derece uygun. ‘El ele kadınların ekonomik özgürlüğüne' ismi ile kadınların girişimci olmasına yönelik bir proje. Bizim de kadın üretici pazarlarımızda tezgah açan kadınlarımızın yurt dışında online satış yapabilmesi hedefiyle bir projemiz vardı. Girişimci Kadınlar Projesi bizim bu amacımızla da örtüşüyor. Kadınlar evlerinden bile bu online satış sistemine dahil olabiliyorlar. Başlı başına Rotary kulüpleri bile önemli sayıda potansiyel müşteri portföyünüze katılmış oluyor. Çağımız da o yönde gelişiyor. Büyük alışveriş merkezileri bile artık online satışa yöneliyor. Bizim kadınlarımız da çağa ayak uydurmalılar. Böylesi bir proje bize geldiği zaman seve seve destek olduk. Bilinmeli ki, içerisinde kadının ve üretimin olduğu her projede Mezitli Belediyesi vardır” dedi.