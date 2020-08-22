Göç yorgunu leylek bakıma alındı

Bitkin haldeki leylek, veteriner kontrolünün ardından gerekli bakımın yapılması için de Tarsus Hayvanat Bahçesine gönderildi.

İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesindeki peyzaj bahçesinde çalışan Cafer Aslan, bahçedeki toprak tepesinin üzerinde bir leyleğin hareketsiz durduğunu gördü. Başka hayvanların zarar vermemesi için leyleği korunaklı bir yere alan Aslan, ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğini arayıp durumu haber verdi.

Aslan kısa sürede kendisine ulaşan görevlilere leyleği teslim etti. Teslim esnasında leyleğin ayak ve kanatlarının ilk kontrolü yapıldı.

Duyarlı vatandaş Cafer Arslan, "Biz burada peyzaj işi yapıyoruz. Döktüğümüz toprağın üzerinde bir leylek gördüm. Aç olabileceğini düşündüm. Yakalayıp getirdik, ekmek verdik, ot verdik yemedi. Et parçaları verdim yedi, bir de su içti. Kendine geldi. Gücünü toparlayınca uçacak. Tedavisinin yapılıp yeniden uçması için milli parklara haber verdik. Arkadaşlarda geldiler, teslim ettik. İyileştirip tekrar doğaya salacaklar" diye konuştu.

Teslim alınan leyleğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği görevlisi veteriner hekim Ayşe Dülger tarafından muayenesi yapıldı. Dülger, göç esnasında leyleğin yorgun düşmüş olabileceğini belirterek, vücudunda kırılma ya da bir benzeri sağlık probleminin olmadığını, açlık ve yorgunluğu bağlı zaman zaman göç eden leyleklerin geride kalabildiğini dile getirdi.

Leyleğin gücünü yeniden toparlaması amacıyla gerekli bakımın yapılması için Tarsus Hayvanat Bahçesine gönderildi.