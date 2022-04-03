Göçmen Katlı Kavşağı ulaşıma açıldı

gününde tamamlanarak ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından yapımı tamamlanan Göçmen'deki katlı kavşağın açılışında bürokratlar, daire başkanları ve teknik ekip de yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in araçlarıyla geçiş yapmalarının ardından 85'inci gününde kavşak trafiğe açıldı. Başkan Seçer, aracı ile kavşaktan geçtikten sonra yaptığı değerlendirmede, “Bu kavşağın doğu- batı aksı 755 metre. Kuzey- güney aksı da 440 metre. Diğer taraftan kapalı kısım da 86 metre. Üzerinde manevra yapacak, dönüş yapacak araçlara da muazzam bir alan sağlıyor. O açıdan çok iyi oldu bu. Diğer taraftan bu katlı kavşak, akıllı katlı kavşak. Çünkü eğimi yüzde 3-3,5 civarında. Bu önemli bir eğim oranı. Ayrıca, kapalı kısımdaki aydınlatmalar gün ışığıyla eş zamanlı olarak sensörler vasıtasıyla ayarlanabiliyor. O da çok önemli ve ilk bisiklet yoluyla beraber tasarlanan katlı kavşak bu. Bizim kuzey-güney aksında stadyum, sahil Adnan Menderes Bulvarı arasında 5 bin 700 metrelik bu güzergahta bisiklet yolu var. Bu katlı kavşak o bisiklet yolunu birbirine bağlıyor” dedi.

“Büyükşehir daha efektif ve etkin hizmet yapan bir belediye haline geldi”

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırımlarda birinci derecede hassasiyet gösterdiği konunun çalışmaları bir an önce sonuçlandırmak olduğu vurgusunu yapan Seçer, “Neden? Çevreye fazla zarar vermemek, vatandaşın mağduriyet yaşamamasını sağlamak için. Hatırlayacağınız gibi 8 Nisan 2019'da mazbata aldım. Belediye Başkanlığı görevine başladım arkadaşlarımla beraber. Kuvayı Milliye Kavşağı akamete uğramıştı, inşaat durmuştu, müteahhit bırakmıştı. Seçim öncesi sözüm vardı, ‘gelir gelmez katlı kavşağınızı bitireceğim' diye ve o sözümüzde durduk. 8 Nisan ile 19 Mayıs arası o süre içerisinde katlı kavşağın yapımını tamamladık. İkinci katlı kavşağımız da Sevgi Katlı Kavşağı'dır. Onu da 87 günde tamamladık. Bugün trafiğe açtığımız Göçmen Katlı Kavşağı da 84 günde tamamlandı, dün akşam itibariyle. 8 Ocak'ta başlamıştık. Bugün 85'inci günü trafiğe açıyoruz ve bu 85 günün de 42 gününde hava muhalefeti, yani yağmur vardı. Bunu da göz önünde bulundurduğunuz zaman demek ki Mersin Büyükşehir Belediyesi daha etkin, daha efektif, daha çabuk hizmet yapan bir belediye haline geldi” diye konuştu.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı ve Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Salih Özenir, yeni katlı kavşağın trafik yoğunluğuna fayda sağlayacağını belirterek, kavşağa bisiklet yolu kazandırılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.