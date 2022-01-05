Göçmen Katlı Kavşağının yapımı 8 Ocak'ta başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Göçmen Katlı Kavşağı'nın inşaatını 8 Ocak'ta başlatıyor. MESKİ ve diğer kurumların altyapı çalışmalarını tamamladığı Göçmen Katlı Kavşağının inşaat sürecinde trafik akışının sağlanacağı alternatif güzergahlar belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Göçmen Kavşağında katlı kavşak yapımına başlıyor. 8 Ocak'ta başlayacak inşaat çalışmaları öncesinde Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ile diğer kurumları altyapı çalışmalarını tamamladı.

Katlı kavşağın inşaat sürecinde trafik akışı ise alternatif güzergahlardan sağlanacak. Belirlenen yeni güzergahlar şöyle:

Doğudan gelen sürücüler; 38. Caddeden sola, halk arasında 2,5 Çevre Yolu olarak bilinen İstemihan Talay Bulvarını takip ederek Bakırcılar Camii Kavşağından güneye doğru ilerleyip Nevit Kodallı Caddesine ulaşabilecekler. Oradan da 7. Caddeye katılıp, 22138. Sokaktan sağa dönerek Hüseyin Okan Merzeci Bulvarına ulaşabilecekler.

Batıdan gelen sürücüler ise valilik binasının bulunduğu kavşaktan 2257. Sokak (kuzeyden güneye tek yön olacak) yönüne doğru sağa dönerek 48 Elektrik mağazasının olduğu kavşağa ulaşabilecek.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarından kuzeye giden sürücüler, 2161. Sokaktan sağa dönerek 2132. Sokak istikametinde ilerleyebilecek, sonrasında da sola saparak Hüseyin Okan Merzeci Bulvarına katılabilecek.

Güneye giden sürücüler de 2619. Sokak istikametinden devam edip, 2640. Sokaktan sola saparak 7. Caddeye katılabilecek. Ardından sola dönerek 22138. Sokaktan Hüseyin Okan Merzeci Bulvarına çıkabilecek.