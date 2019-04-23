Gökalp: "Çocukların hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi önemlidir"

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgiler veren Gökalp, "BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, 'Dünya çocuklarının insan hakları yasası' olarak görülmektedir. Sözleşme, çocukların en iyi biçimde yaşamalarını ve kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmelerini sağlamanın normlarını tanımlamaya dayanır, onların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan özgür, saygın, onurlu ve sağlıklı olarak gelişebilmesini amaçlar" dedi.

İnsan haklarına göre devletin, çocuğun yaşamını ve gelişimini güvence altına almakla yükümlü olduğunu vurgulayan Gökalp, "Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine göre; her çocuk yaşama hakkına sahiptir, devlet çocuğun yaşamını ve gelişimini güvence altına almakla yükümlüdür. İnsan hakları içerisinde değer sırası bakımından en başta gelir. Bu hak olmaksızın diğer hakların kullanılması mümkün değildir. Yaşam hakkı, kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü koruyabilmesi ve varlığının çeşitli etkilerle bozulmasına engel olabilmesi anlamına gelir" diye konuştu.

"Çocuğun ifade özgürlüğü nedir?"

Çocukların ifade özgürlüğü ile ilgili hukuksal bilgiler veren Gökalp, "Çocukların da tüm bireyler gibi fikir ve fikirlerini açıklama özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemeyi, ülke sınırı konu edilmeksizin bilgi ve fikirleri her vasıta ile arama, elde etmek ya da yaymak hakkını içerir" ifadelerini kullandı.

Gökalp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayarak, şöyle devam etti; "Çocuklarımız, ülkemizin geleceğini oluşturan, Türkiye'yi ileriye taşıyacak olan en değerli varlıklarımızdır. Bizler onların haklarını en iyi şekilde korumamız gerekiyor. Günün anlam ve önemine uygun bir bilinçle hareket ederek, çocuklarımızı her zaman ileriye yönelik planlara teşvik etmeliyiz. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, çocukların çocuk kalabildiği bir dünya temenni ederim."