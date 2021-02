Gökalp: "Sınır dışı kararına karşı 7 gün içerisinde itiraz edilebilir"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu vatandaşların belirli şartlarda sınır dışı edilebileceğini belirterek, "Sınır dışı kararına karşı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesine itiraz edebilirsiniz. Sınır dışı edilecek kişiler bazen idari gözetim altına alınabilmektedir" dedi.

Yabancıların sınır dışı edilme işlemleri hakkında açıklama yapan avukat Gökalp, Türkiye'de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının belirli şartlar durumunda sınır dışı edildiğini söyledi. Sınır dışı işlemlerinin göç idaresi tarafından yapıldığını kaydeden Gökalp, "Sınır dışı kararına karşı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesine itiraz edebilirsiniz. Sınır dışı edilecek kişiler bazen idari gözetim altına alınabilmektedir. Bu idari gözetim kararına karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz edebilirsiniz. İdari gözetim süresi en fazla 6 ay sürebilmektedir. 6458 sayılı kanun uyarınca dava açma süresi içinde yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilme işleminiz durdurulur" diye konuştu.

Sınır dışı kararı hangi şartlarda uygulanır

Sınır dışı kararının hangi şartlarda alındığına ilişkin de açıklama yapan Gökalp, "5237 sayılı Kanunun 59'uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler, terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, Türkiye'ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler, ikamet izinleri iptal edilenler, ikamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler, Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler, hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'ye geldiği tespit edilenler, uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye'de kalma hakkı bulunmayanlar, ikamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayanlar, uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olup ülke güvenliği için tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunanlar, uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olup kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giyenler" ifadelerini kullandı.

"Bazı durumlarda sınır dışı kararı alınmaz"

Bazı durumlarda sınır dışı kararı alınmadığını belirten Gökalp, "Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar, ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler, hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayanlar, mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları, tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları, 55'inci madde kapsamında olup olmadıklarına ilişkin değerlendirme her yabancı için ayrı ayrı yapılır. Bu yabancıların ülkede kalabilmesi için Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun (YUKK) 46'ncı maddesi gereği kendilerine insani ikamet izni verilebilecek olup, bu kimselerden belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları da istenebilecektir. Söz konusu durumların sona ermesi halinde bu yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınacaktır" şeklinde konuştu.