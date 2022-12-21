Gökhan Ünver, 25 Aralık'ta Mersin'de

Gündelik hayatla ilgili gözlemlerini aktardığı kısa performanslarla yıldızı parlayan Gökhan Ünver, Biletinal iş birliği ile gerçekleştirdiği "Çok Tanıdık" turnesi çerçevesinde, 25 Aralık Pazar günü Mersin'de izleyiciyle buluşacak.

Uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra kısa performanslarıyla sosyal medyada fenomen olan ve farklı sahnelerdeki stand-uplarıyla ilgi gören Gökhan Ünver, "Çok Tanıdık" turnesi çerçevesinde 25 Aralık Pazar günü 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Gösterinin biletleri ise Biletinial'da satışa sunuldu.

"90 dakika boyunca hayata dair konuşacağız"

Mersin'deki mizahseverlerle buluşmanın heyecanını yaşayan Ünver, "Çok Tanıdık gösterisiyle Mersin'e gelmekten dolayı çok mutluyum. Sanatın her türüne ilgi gösterdiğini bildiğim Mersin halkıyla buluşacak, 90 dakika boyunca hayata dair konuşacağız. Amacım, sürekli neşemizi kaçıran gündem konuları arasında biraz olsun insanları güldürüp dertlerinden ve mutsuzluk kaynağı negatif duygulardan uzaklaştırabilmek" dedi.