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Göksu Deltası'nda yangın

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltası’nda 5 noktada çıkan yangın, kontrollü şekilde söndürülmeye çalışılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltası'nda 5 noktada çıkan yangın, kontrollü şekilde söndürülmeye çalışılıyor.


Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltanın, Taşucu Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 5 noktada çıktığı belirlenen yangına, bölgenin bataklık ve kötü arazi şartları nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği bildirildi.


Halen devam eden yangının, kontrollü şekilde söndürülmeye çalışıldığı, jandarma ekiplerinin de bölgede güvenlik önlemi aldığı ifade edildi.

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