Göksu Nehri yeniden siyah akmaya başladı

Mersin'in Silifke ilçesinin ortasından geçen ve Göksu Deltası Kuş Cennetinden Akdeniz'e dökülen Göksu Nehri, yeniden siyah renkte akmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda Göksu Nehri'nin renginin, zeytin karasuyu deşarjından değişmesi ve buna bağlı koku oluşumu nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Nehri'ni kirlettiği tespit edilen 2 pirina işleme tesisine faaliyet durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası verilmiş, ardından nehrin rengi yeniden düzelmişti. Göksu Nehri yaklaşık 1 ay aradan sonra yeniden siyah akmaya başladı. Nehrin yine zeytin karasuyu deşarjından dolayı renginin değiştiği ileri sürülürken, yetkililerin inceleme başlattığı öğrenildi.

Yürüyüş yaptığında siyahlığı fark eden vatandaşlardan Osman Oğuz, “Emekli öğretmenim, sabahları yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş esnasında ırmağın simsiyah aktığını görüyorum çok üzülüyorum. Hem canlılara hem de millete yazık. Neden olduğunu bilmiyorum ama yetkililerin bir an önce bu konuya el atmasını istiyorum” dedi. Ömer Savar ise “Silifke Irmağı gök mavisi görünüyordu. Uzun süredir simsiyah akıyor, etrafa koku saçıyor, etrafa da zarar veriyor. Özellikle çilek üreticileri bu su ile tarlalarını suluyor. Irmakta yaşayan canlılar da büyük zarar altında, kısa zamanda bunun çözülmesini ve Göksu Irmağına sahip çıkılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mersin'in Mut ilçesinde 23 zeytinyağı üretim fabrikası ile 2 pirina işleme tesisi, Silifke'de ise 8 zeytinyağı üretim fabrikası ile 1 pirina işleme tesisi bulunuyor.