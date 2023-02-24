Gönüllü öğretmenler Hatay'a uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla tüm kurumlar gibi Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de seferber oldu. Deprem bölgesine seyyar mutfaklarda görev yapmak üzere gönüllü öğretmeni uğurladıklarını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Afet bölgesinde birçok alanda ihtiyaç bulunmakta ve gönüllü öğretmenlerimiz sahada görev almak için gönüllü olmaktadır. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayarak ihtiyaç duyulan her alanda görev alan meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.