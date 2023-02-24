Gönüllü rehber öğretmenler Hatay'a gönderildi

Koca, özellikle depremzede çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla rehber öğretmenin Hatay'a gönderildiğini söyledi. Çocukların bu süreçte eğitimden kopmamaları ve özellikle psikososyal açıdan uzmanlardan destek almasının önemine değinen Koca, "Yaralarımızın en kısa zamanda sarılması temennisiyle gönüllü öğretmenlerimiz sahada görev alıyorlar. Bu zorlu süreçte milletimizi yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.