Gören ceset var sanıp polisi aradı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin, Mütfü Köprüsü altında açtığı 'enstalasyon ve serbest malzeme sergisi' büyük ilgi gördü. Sergi kapsamında yapılan cesede benzeyen çalışma ise herkesi harekete geçirdi. Köprü üstünden geçen vatandaşlar ceset var sanıp polise sayısız ihbarda bulunurken, gerçek ortaya çıktığında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

MEÜ güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, 18. köprü altı sergisini açtı. Müftü Deresi'nin denizle buluştuğu yerdeki köprünün altında enstalasyon ve serbest malzeme sergisi açan öğrencilerin çalışmaları, büyük ilgi gördü. Özellikle sergi kapsamında yapılan cesede benzeyen çalışma herkesi harekete geçirdi. Siyah giyimli, gözünde gözlük bulunan ve deniz yatağı üzerinde ölü gibi duran çalışma, gören herkesin ilgisini çekti. Köprü üstünden geçen vatandaşlar ceset var sanıp polise sayısız ihbarda bulunurken, gerçek ortaya çıktığında şaşkınlıklarını gizleyemediler. İhbarlar üzerine polis de harekete geçerken, olay yerine gelip gerçeği öğrendiklerinde onlarda normale döndüler.

"Ceset sandılar"

Çalışmayı yapan MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Sinem Gülmez, bugün enstalasyon ve serbest malzeme çalışmalarını sergilediklerini belirterek, “Ben böyle bir çalışma hazırladım. Denizin ortasında hazırladığım çalışma baya dikkat çekti. Zaten amacım da buydu. Amacıma ulaştım, mutluyum. Görünüşte cesede benzeyen bir çalışma yaptım ki dikkat çeksin diye. Hocamızın da tavsiyesiyle teller ve alçılar kullanarak bunu yaptım. Polis geldi. Ceset zannetti. Hangi bölümde okuduğumuzu sordular. Neden böyle bir çalışma yaptığımızı sordular. Bunun neden burada olduğunu sordular. Yani birçok soru sordular. Bizde cevapladık” dedi.