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Göreve yeni başlayan orman personeline yangın eğitimi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde yangın söndürme hizmetleri için göreve yeni başlayan personele eğitim verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde yangın söndürme hizmetleri için göreve yeni başlayan personele eğitim verildi.


Orman Yangınları ile Mücadelede Şube Müdürü Mehmet Alper tarafından verilen eğitimde, söndürme organizasyonları, koruyucu donanım, kullanılan araç ve gereçler ile ilgili görsel ve uygulamalı eğitim verilerek tatbikat yaptırıldı.


Eğitimi sonunda Şube Müdürü Alper, 2020 yılının kazasız, belasız geçmesini ve yeni görevlerinin teşkilata ve kendilerine hayırlı olmasını diledi.

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