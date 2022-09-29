İhlas Haber Ajansı

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Gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Gündeş adliyeye sevk edildi

Mersin’de terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün propagandasını yaptıkları ve


örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla 18'i Büyükşehir Belediyesi personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün gerçekleştirilen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Gündeş, adliyeye sevk edildi.

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