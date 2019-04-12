Gözünden darbe alan sokak köpeğine Mersin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'nde daha önce de işkence görerek yaralanan ve Büyükşehir Belediyesince tedavi yapılan sokak köpeği, bu kez de gözünden darbe aldı. Büyükşehir Belediyesi, bu kez de köpeğe sahip çıkarak, veteriner hekimleri tarafından ameliyat edilmesini sağladı. Köpeğe Garip ismi verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, 444 2 153 Çağrı Merkezi'ne Çukurova Mahallesi'nden gelen yaralı köpek ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, gözünden darbe alan yaralı sokak köpeğini alarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılarak kanaması durdurulan köpeğin acısı, ağrı kesiciler ile dindirildi. Veteriner hekimler tarafından, köpeğin gözünde meydana gelen doku yaklaşık yarım saat süren operasyonla alınarak oluşabilecek görme kaybı engellendi. Bakımevinde sağlığına kavuşmayı bekleyen köpeğe Garip ismi verildi.

Daha önce de aynı mahallede işkenceye maruz kalan ve bakımevinde tedavisi yapılan köpek, ikinci kez Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Özenle bakımı devam eden ve gözetim altında tutulan Garip, tamamen iyileşene kadar bakımevinde misafir edilecek.

Yaralı köpeğin ameliyat ve tedavisini gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi veterinerleri, köpeğin gözünde darbeye bağlı olarak 4 santimetreküp doku üremesi tespit edildiğini ve ameliyatla bu dokuyu aldıklarını ifade ettiler. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten veteriner hekimler, Garip'in tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra sahiplendirileceğini söylediler.

Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı

Öte yandan, vatandaşları, dünyayı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımız konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkilileri ise özellikle sürücüleri bu konuda uyardı. Hafta içinde 12 köpeğin trafik kazasına maruz kalmış bir şekilde barınağa getirildiğini, bu hayvanların bazılarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu anlatan yetkililer, “Sürücülerimiz lütfen çok dikkat etsin. Araç kullanırken daha yavaş ve daha dikkatli olursak üzücü kazalara sebep olmayız. Tüm vatandaşlarımızı, hayvanlarımıza daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dediler.