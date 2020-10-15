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Gülek Karboğazı Kuvayi Milliye Anıtına Türk bayrakları asıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova’nın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli bir dönüm noktası olan Gülek Karboğazı’ndaki kahramanlığı simgeleyen “Karboğazı Kuvayi Milliye Anıtı”nda şanlı Türk bayraklarının yenilerini astı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli bir dönüm noktası olan Gülek Karboğazı'ndaki kahramanlığı simgeleyen “Karboğazı Kuvayi Milliye Anıtı”nda şanlı Türk bayraklarının yenilerini astı.


Yayla turizmi açısından eşsiz güzelliğe sahip olmasının yanı sıra Milli Kurtuluş Savaşı sırasında 25 Mayıs 1920'de, Gülekliler başta olmak üzere, çevre köylerden vatandaşların katılımı ile 44 kişilik Kuvayi Milliyecilerin, Fransızların geçişini kahramanca önlemeleri ve düşman askerlerini esir almalarına da sahne olan Karboğazı mevkisinde bulunan Kuvayi Milliye Anıtı'ndaki bayrakların söküldüğü bilgisini alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Gülek'e hareket etti.


Büyükşehir İtfaiyesi araçlarıyla, anıt çevresinde bulunan direklere kısa sürede yeni bayraklar asıldı. Ekipler, Gülek Karboğazı mesire alanında bulunan bayrak direğindeki yıpranan bayrağı da yenisiyle değiştirdi.


Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi yine “Karboğazı Kuvayi Milliye Anıtı”nda değişik nedenlerle sökülen veya yerinden çıkan mermer blokların yenilerinin takılması içinde çalışma başlattı.

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