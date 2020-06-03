Gülnar'da orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi

Tatbikata 124 personel katıldı.

Mersin Orkan Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ormanlarda meydana gelebilecek yangınlarda görev alan personele yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi. Işıklı Mahallesi Çayır mevkindeki alanda gerçekleşen tatbikata, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ile Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman muhafaza memurları, yangın işçileri ve gönüllüler katıldı.

Tatbikatta, 7 arazöz, 3 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, 13 teknik personel, 40 orman muhafaza memuru ve 71 yangın söndürme işçisi görev aldı.

Orman Bölge Müdürü Akduman, tatbikatta yaptığı konuşmada, orman yangınıyla ilgili gelen ihbarlara ekiplerin en kısa sürede yangının aşamalarını gözetmeksizin karadan ve havadan müdahale edildiğini söyledi. Akduman, ekipler ve vatandaşlar ne kadar eğitilir ve duyarlı hale getirilirse orman yangınlarıyla mücadelede o kadar başarılı olunacağını belirtti.