Gülnar'daki yurt hizmete girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince, Gülnar ilçesinde yaptırılan 68'i kız, 40'ı erkek 108 öğrenci kapasiteli yurt ve konukevi hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Gülnar ilçesindeki Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu yerleşkesine yurt ve konukevi açılarak, hem Gülnar'ın kırsalında yaşayan üniversiteye hazırlık öğrencileri hem de şehir dışından üniversite öğrenimi için ilçeye gelen gençler büyük bir yükten kurtarıldı. İçerisinde buzdolabı, mini mutfak, yatak, giysi ve ayakkabı dolabı, televizyon, banyo, tuvalet, yemek ve çalışma masası ile kitaplık bulunan 4'er ve 8'er kişilik odalardan oluşan yurtlara gençler kısa süre içerisinde yerleşti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, kız öğrenciler için açtıkları yurtta 68, erkek öğrenciler için açtıkları misafirhanede ise 40 öğrenciyi ağırlayabildiklerini belirterek, “Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve kırsal bölgede yaşayarak merkezde kalma sorunu yaşayan üniversiteye hazırlık öğrencilerimize hizmet veriyoruz" dedi.

Öğrenciler yurttan memnun

Gülnar'ın merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşayan ve Almanca öğretmenliği hedefi için bu yıl üniversite sınavına hazırlanan Emine Dağ, “Açıldığı gün geldim buraya. Kışın yollar kaygan oluyor. Köseçobanlı ne kadar ana yolda olsa da geliş gidiş zor olacak, soğuk olacaktı. O yüzden burada kalmayı tercih ettim. Farklı insanları tanıdığım için, yeni arkadaşlarım olacağı için mutluyum. Daha önce de yurtlarda kaldım. Lisede yurtta kaldım. Burası çok güzel. Odamızın içinde buzdolabımız, lavabomuz, banyomuz var. İstediğimiz zaman kalkıp yemek yiyebileceğimiz masamız var. Buraya gelmek isteyenlere tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.