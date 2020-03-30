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Gülnarlı kadınlar maske üretiyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde Halk Eğitim Merkezindeki kadınlar, korona virüsle mücadele kapsamında tıbbi maske üretimine başladı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Halk Eğitim Merkezindeki kadınlar, korona virüsle mücadele kapsamında tıbbi maske üretimine başladı.


Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, belediyece finanse edilen ve kaymakamlık himayelerinde Gülnar Kültür Merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında, maske üretimi yapan kadınları ziyaret etti. 11 kişilik kadın usta öğretici tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, "Devletimize destek olmak amacıyla ilk etapta 50 bin adet üretilecek olan maskeleri, ücretsiz olarak korona virüsle mücadele eden kamu çalışanlarımıza dağıtacağız. Bu sayı ihtiyaç durumuma göre arttırılacaktır. Bu işe gönüllü olarak elini taşın altına koyan fedakar kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Üretilen tıbbi maskelerin, ilçedeki Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere kamu çalışanlarına ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

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