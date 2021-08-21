Gültak: “30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik”

Gültak, "Akdeniz'de merkez-kırsal ayırımı yapmadan birçok mahallemize, 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla bir yandan yeni tesisler kazandırdık, diğer yandan da mevcut tesislerimizi baştan sona yenileyip halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okulu Sertifika Töreni, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasında yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yaz okulunu başarıyla tamamlayan 250 çocuğa sertifikaları Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından verildi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra çok sayıda velinin de katıldığı tören, öğrencilerin futbol müsabakası ile başladı.

"Spor tesisleri açısından en fakir ilçeydik"

Velilerin yaz okulundan memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri etkinlikte konuşan Başkan Gültak, "Desteklerinizden ötürü siz değerli ebeveynlere çok teşekkür ediyorum. Akdeniz ilçemiz; biz göreve geldiğimizde spor tesisleri açısından en fakir ilçelerimizden biriydi. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ve Spor Toto Teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum. Onların sayesinde Akdeniz'e hem birçok yeni spor tesisi kazandırdık hem de zamanla yıpranan tesislerimizi yeniledik" diye konuştu.

"Akdeniz'de artık barış, kardeşlik, huzur ve sevgi var"

Gültak, Akdeniz'de merkez-kırsal ayırımı yapmadan birçok farklı mahalleye, sadece 2 yıl içinde 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla bir yandan yeni tesisler kazandırdıklarını, diğer yandan mevcut tesisleri baştan sona yenileyip halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Sporu, sanatı ve kültürü çok önemsediklerini vurgulayan Gültak, “Akdeniz, geçmişte terör ve uyuşturucu ile anılan bir ilçe idi. Bugün ise bir yandan spor, bir yandan kültürel ve sanatsal faaliyetlerle Akdeniz'de artık barış, kardeşlik, huzur ve sevgi var" ifadelerini kullandı.

"Yüzlerce çocuğumuz yüzme öğrendi"

Belediyenin antrenörleri eşliğinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı spor şefliği bünyesinde yaz okullarını hayata geçirerek çocuklara çok güzel imkanlar sunduklarını dile getiren Gültak, “Açılan bu kurslarımızda kurduğumuz portatif havuzlarla da yüzlerce çocuğumuz yüzme öğrendi. Faaliyetlerimiz bunlarla da sınırlı kalmadı. Spor Bakanlığımız ile yürüttüğümüz proje kapsamında kız-erkek 12-15 yaş aralığındaki çocuklarımızı da yaz kampına gönderdik. Orada sportif faaliyetlerin yanında kültürel ve sanatsal etkinliklerle de oldukça verimli zaman geçirmelerini sağladık" şeklinde konuştu.

"Biz evlatlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

"Bir spor dalıyla uğraşan çocuğun eğitim hayatı da sosyal hayatı da başarı hikayeleri ile dolu olur" diyen Başkan Gültak, "Bizler, değerli antrenörlerimizin de desteği ile evlatlarımızı hem sokağın risklerinden uzak tutmak hem de onlara güzel bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okulunu tamamlayan evlatlarımıza başarılarının daim olmasını temenni ediyor; velilerimize de bizlere olan güven ve destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.