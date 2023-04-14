Gültak: "Akdeniz'de değişim devam edecek"

Gültak, ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Buluşmada, Akdeniz'i geleceğe hazırlayan hizmet, proje ve yatırımları özetleyen Başkan Gültak, bu değişim ve dönüşümün sürmesi için muhtarlardan destek istedi. Akdeniz Belediyesinin, aradan geçen 4 yılda hayata geçirdiği ve ilçeyi değiştiren hizmet, proje ve yatırımların anlatıldığı filmin gösteriminden sonra muhtarlara hitap eden Gültak, “Önümüzde uzun bir yol var. Daha birçok hizmet ve proje yapacağız, Akdeniz'i ve Akdenizlilerin hayatını değiştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bunun için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Gültak, "Önümüzde ülkemiz ve insanımız için çok önemli seçim var. Dolayısıyla bu süreçte üzerimize düşeni en güçlü şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. İnşallah gelecek yerel seçimlerde ben de yeniden seçildikten sonra kalan hizmetlerimizi, elbette üzerine yenilerini de ekleyerek sürdüreceğiz. Başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere Akdeniz'de birçok ilki gerçekleştirdik ve hayata kattığımız onlarca hizmet ve projeyle Akdeniz değişmeye, hak ettiği yere gelmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

“Eksiklerimiz mutlaka vardır ancak ağır borç yükü altında bir belediye devraldığımızı da hatırlatmak isterim” ifadesini kullanan Gültak; “Bu borç ve faiz yüküne rağmen muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin çoğunu yerine getirdik. Yeni futbol ve basketbol sahaları yaptık, mahallelerimize yeni parklar kazandırdık, daha birçok projeye imza attık” diye konuştu. Bazı mahallelerin asfalt ihtiyacının sürdüğünü kaydeden Gültak, ihale ile ilgili yasal sürecin devam ettiğini, süreç bittiğinde de ihaleyi sonuçlandırıp ihtiyaç duyan tüm mahallelerin yol ve sokaklarına asfalt dökmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.