Gültak: "Akdeniz'in imar sıkıntıları çözülecek"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yeşilçimen Mahallesi'ne misafir oldu. Mahalleye sunulan hizmetleri yerinde inceleyip bilgi alan Gültak, yakın zamanda yapımına başlanacak hizmet ve çalışmalar hakkında da mahalle sakinlerine açıklamalarda bulundu.

Gültak, mahalle ziyaretleri kapsamında bu kez Yeşilçimen'e konuk oldu. Ziyarette Gültak'a, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ve birim müdürleri, Yeşilçimen Mahalle Muhtarı Cemal Akçay, Özgürlük Mahalle Muhtarı Ömer Erguvan da eşlik etti. Yaklaşık 2 yılda, Yeşilçimen Mahallesi'ne sunulan hizmetleri anlatan Gültak, ekiplerin, sokaklara 319 ton asfalt döktüğünü, birçok sokağın kaldırımlarının yapıldığını ve yenilendiğini belirtti. Mahallenin asfalt ve kaldırım sorununun büyük oranda çözüldüğünü kaydeden Gültak, ayrıca sokaklara hız kesici kasislerin montajının yapıldığını, muhtarlık binasının çatısının yenilendiğini, hoş geldin bebek projesi ile de 44 aileye ulaşıldığını, 24 aileye hijyen paketi ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldığını anlattı.

“Akdeniz'in imar sıkıntıları çözülecek”

Yeşilçimen Mahallesi'nin sanayi tesisleri arasında kalmış, geçmişte imar sıkıntısı yaşayan bir bölge olduğunu da ifade eden Gültak, “Şu anda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın (GMK) altı ile ilgili 1/5000'lik planı büyük ihtimalle Mart ayı içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelecek. Bu planın Meclis'ten onaylanıp geçeceğini düşünüyorum. Tabi biz de binlik planımızı hazırladık. Büyükşehir Meclisi'nden geçecek olan 5000'lik plan ile birlikte biz de 1000'lik planımızı yapacağız. Hemen sonrasında da GMK'nın üstü için süreç başlayacak” diye konuştu.

Mersin'in, ikinci etap imar planlarının, tarım görüşleri çıkmadığı için 15 yıldır beklediğini kaydeden Gültak, “Lütfi Elvan Bakanımızın yoğun ilgisi sonucu 2 bin hektarın üzerinde tarımsal üretimden çıkmış araziye, Tarım Bakanlığımız tarafından onay verildi. Şu anda Büyükşehir Belediyesi de bu alanın 5 binlik planını hazırlıyor. Bu plan, Yenişehir, Toroslar ama en çok da Akdeniz'i ilgilendiriyor. İşte bu ikinci etap ile GMK üstü imar çalışmalarının bitmesiyle birlikte mahallelerimizin tapu sıkıntılarını da çok büyük oranda çözmüş olacağız' şeklinde konuştu.

Mersin ve Akdeniz'de artık barışın, huzur ve kardeşliğin hâkim olduğunu sözlerine ekleyen Gültak, belediyenin bütçe ve kaynaklarını hiçbir ayırım yapmadan tüm mahallelere eşit hizmet için kullandıklarının da altını çizdi.

Ziyaretinin devamında vatandaşların taleplerini dinleyen, esnafları da ziyaret eden Gültak, çıkan yangın sonucu evi zarar gören bir aileyi de ziyaret ederek, evin yenilenmesi noktasında aileye gereken desteğin verilmesi için ekiplere talimat verdi.