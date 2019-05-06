Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısını Başkan Mustafa Gültak başkanlığında yaptı. Gültak, "Akdeniz'in kaderini değiştirmek için gelin birlik olalım" dedi.

Meclis toplantısı, Belediye Konferans Salonunda yapıldı. Yoklama ve bir önceki birleşim tutanak özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda, ilk olarak Akdeniz Belediyesi ile Selanik'in Delta Şehri ile geçen dönem AB projesi kapsamında başlayan Şehir Eşleştirme Programının sürmesi için, Başkan Gültak'a imza yetkisi verilmesini içeren önerge oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda, Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun gereği ‘Çiftçi Malları Koruma Meclisi'ne Meclis üyeleri, Ticaret ve Sanayi ile Ziraat odalarından gizli oyla 5 asil ve 5 yedek üyenin seçimi yapıldı. Yine aynı kanun gereğince, yıllık tahmini bütçeyi onaylamak, doğabilecek sorunları görüşüp karara bağlamak üzere Murakabe Heyeti'ne de gizli oyla 5 asil 5 yedek üyenin seçimi yapıldı. Meclis üyeleri arasından görevlendirilecek Başkan yardımcısı ödeneğinin belirlenmesine ilişkin teklifinde görüşülerek oybirliği ile karara bağlandığı toplantıda, “2018 mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi ile ilgili gündemin de plan-bütçe ve hukuk komisyonlarına havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Dilek ve temenni bölümünde söz olan Başkan Gültak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, Akdeniz Belediye Meclisi'nin, alacağı ortak karar ve imza atacağı hizmetlerle demokrasinin yükseldiği bir Meclis olması gerektiğini söyleyen Gültak, "Akdeniz'in kaderini değiştirecek, ilçemizi daha yaşanabilir bir bölgeye dönüştürecek her türlü hizmet, proje ve çalışmada gelin birlikte olalım. Kentin ortasında cidden çok kötü alanlar var, tabi vatandaşlarımızın da bizden talepleri var. Yapacağımız anketlerde belirlenen ve öne çıkan sorunları öncelik sırasına göre çözmek için yoğun bir gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Akdeniz'de yenilenmeye, değişime ihtiyaç duyan mahaller olduğunu vurgulayan Gültak, "Bu durumu Meclis üyelerimiz de çok iyi biliyor. Ancak halkımızın kabul etmediği, içine sinmediği hiçbir projeye bizim ‘olur' vermemiz, destek olmamız da mümkün değildir. Geçen hafta sonu bazı mahallelerimizi ziyaret ettim, halkımızın da bu konuda talepleri olduğunu gördüm. Örneğin vatandaşlarımızın park, yeşil alan, spor tesisi yapılması istekleri oluyor. Fakat geçmişten gelen hatalar ve çarpık yapılaşma nedeniyle, park veya spor tesisi ihtiyacı olan mahallelerimizde yer olmadığı için bu hizmeti veremiyoruz. Eğer insanlarımız kabul ederse, park ve yeşil alan varlığıyla, çocuklarımızın spor yapabileceği alanlarla, yeni konut alanları, camileri ve tandırlarıyla, buralarda yaşayan insanlarımızın gelenek, görenek ve kültürlerini yaşatabilecekleri bir süreci başarabiliriz. Ancak Meclis üyelerimiz olarak sizlerin yardım ve desteğine ihtiyacım var. Gelin, daha mutlu, huzurlu, sağlıklı, temiz ve yaşanabilir Akdeniz hayalimizi birlikte kuralım" şeklinde konuştu.

Meclis üyelerinin Ramazan ayını da tebrik eden Gültak, belediye olarak, hayırsever kişi ve kurumların da desteğiyle ilçe genelinde 11 mahallede sabit, bir de mobil olmak üzere toplam 12 mahallede, Ramazan boyunca her gün 6 bin kişilik iftar sofrası kuracaklarını belirterek, Meclis üyeleri ve vatandaşları gönül ve kardeşlik sofrasına davet etti.

Meclis'in, 10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:00'da tekrar toplanmasına karar verilmesinin ardından toplantı sona erdi.