Gültak, Ankara'dan müjdelerle döndü

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, özellikle spor yatırımları ve üniversiteli gençlerin barınmasına yönelik müjdeli haberlerle döndü.

Akdeniz'e bugüne dek 30 milyon lira tutarında spor tesisleri kazandırdıklarını, mevcut spor tesislerini baştan sona yenilenmesini sağlayıp sporcuların ve vatandaşların hizmetine sunduklarını hatırlatan Gültak, Akdeniz'e kazandırdıkları yeni yatırımların müjdesini verdi. Gültak, Ankara ziyaretinde, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile sözleşme imzaladıklarını da söyledi.

Akdeniz'in kazandığı yeni hizmet ve yatırımlar

İmza altına alınan sözleşme ile Yılmaz Güney Parkı içindeki binanın gerekli düzenlemesi yapılarak öğrenci yurduna dönüştürülecek. Karaduvar Mahallesi'ne sentetik çim yüzeyli futbol sahası, ikili soyunma odası ve tel örgü yapılacak. Kazanlı futbol sahasının aydınlatması yapılacak. 2 Temmuz Madımak Parkı içerisine de sentetik çim yüzeyli futbol sahası, tribün ile tel örgü çekilecek.

Hizmet ve projeler en kısa sürede hayata geçecek

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, Akdeniz ilçesine kazandırılacak yeni hizmet ve yatırımları kamuoyuna duyuran Gültak, Ankara ziyaretinin çok verimli geçtiğini, tek amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunun altını çizdi. Akdeniz'e yeni spor yatırımları kazandırdıklarını dile getirdiği paylaşımının devamında, açıkladığı hizmet ve projelerin en kısa sürede hayata geçirileceğini kaydeden Gültak, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti.