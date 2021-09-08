Gültak, Avrupa'nın yıldız sporcusunu ağırladı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Estonya'da yapılan Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan Huri Korkut'u konuk etti.

Estonya'da 24-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 73 kiloda ikinci olan Huri Korkut, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti. Ziyarete tekvando antrenörleri Ahmet Gündüz ile Sabahattin Erel de katıldı.

"Başkan Gültak sayesinde eksiğimiz kalmadı"

Huri Korkut, 2019 yılında da Avrupa Şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatarak, "O zaman başkanımızın yanına geldiğimde salon konusunda destek istemiştim. Sağ olsun desteklerini yine esirgemedi. Şu an salonumuz çok güzel bir düzeye geldi. Dört dörtlük antrenman yapıyoruz. Çok şükür hiçbir şeyimiz eksik değil. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatlarına katılıp altın madalya kazanmak. Bunun için söz veriyorum. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a biz sporculara verdiği desteklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Mustafa Gültak salonumuzun çalışılabilir bir hale gelmesini sağladı"

Yıldız sporcunun antrenörü Ahmet Gündüz ise "Salonumuzun şartları hakikatten çok kötüydü. Mustafa Gültak Başkanımız o salon için gerekeni yaptı. Sıvasından boyasına, soyunma odalarına kadar yenilendi. Gerçekten çalışılabilir bir hale getirdi. Bundan dolayı da Huri kızımızla beraber başkanımıza teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Başkanım desteklerini sürdüreceğini söyleyerek bizleri çok mutlu etti. Bundan sonra da çalışmalarımıza aynı hız ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Önünde başarı hikayelerinin olacağı çok uzun yıllar var"

Başkan Mustafa Gültak, Huri Korkut'un Estonya'daki müsabakada finalde berabere biten maçı hakem kararı ile 2. olarak noktaladığını hatırlatarak, "Huri aslında bir nevi Avrupa Şampiyonu sayılır. Zaten 2019'da kendisi Avrupa Şampiyonu da olmuştu. Yaşı henüz 20, önünde başarı hikayelerinin olacağı çok uzun yıllar var. Biz kendisinden dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Hocalarımız bundan 1 yıl önce bize geldiklerinde çalışma şartlarının çok kötü olduğunu söylemişlerdi. Belediyemiz imkanları dahilinde biz de salonu çalışılır bir hale getirdik. Bu da onları rahatlattı. Daha konforlu bir ortamda antrenman yapmalarını sağladı" diye konuştu.

"Huri'yi Akdeniz Belediyespor'da görmek istiyoruz"

Başkan Gültak, yıldız sporcunun dışarıda farklı bir kulüple anlaşmasına gerek kalmadan harekete geçeceklerini sözlerine ekleyerek, "Yurt içi ya da yurt dışı müsabakalara gideceğiz zaman biz ona destek olacağız. Şampiyonluklarında madden ve manen desteklemeyi sürdüreceğiz. Kafasında, 'şu müsabakaya gidebilecek miyim', 'giderken destek bulabilecek miyim' gibi sorular, sıkıntılar olsun istemiyoruz. Onu bırakmak istemiyoruz. Önümüzdeki yıl itibarı ile kızımızı Akdeniz Belediyesispor Kulübü'nün sporcusu olarak görmek istiyoruz. Kızımızın başarısı ülkemize, Akdeniz'e hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Sporcumuzun maddi ve manevi yanında olacağız"

Gültak, Akdeniz'de özellikle uyuşturucu ve terörle mücadele noktasında sporu fazlasıyla önemsediklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti; "Bölgemizde Huri Korkut gibi farklı alanlarda çok başarılı sporcularımız var. Onları da destekliyoruz. Onlar bizim gururumuz. Yüce bayrağımızı yurt dışında dalgalandırıyorlar. Bizim de en büyük vazifelerimizden biri de onların maddi manevi yanında olmaktır. Umuyorum ki, 2024 Paris Olimpiyatlarına katıldığını ve madalya ile döndüğünü görürüz. Bu bize gurur verir. Biz de sporcumuzun yanında olacağız. Alnının terinden ve bayrağımızı göklere çıkardığından dolayı kendisine, ailesine ve hocalarına teşekkür ediyorum."