Meclis üyelerine, Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle ilgili bilgi veren Gültak, “Bu dünya bize miras değil, çocuklarımızın emanetidir” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, haziran ayı ilk oturumunu Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi.

Başkan Gültak, toplantıda, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde kentte düzenlenen çeşitli etkinlikler hakkında meclisi bilgilendirdi. “En kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz, sağlıklı ve güzel bir dünya bırakmak hepimizin görev ve sorumluluğudur” diyen Gültak, “Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz” sloganıyla Mersin'de organize edilen ve Akdeniz Belediyesinin de katıldığı etkinlikleri anlattı.

“Bu dünya bize miras değil, çocuklarımızın emanetidir”

Başkan Gültak, toplantıda yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığımızın genelgesi doğrultusunda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından doğamız ve çevremiz için gerçekleşen bu önemli etkinliklere imza atan kurum ve kuruluşlara; doğamıza ve çevremize karşı farkındalığın artmasına destek olan herkese teşekkür ediyorum. Akdeniz Belediyesi olarak, en kıymetli varlığımız olan çocuklarımıza daha yaşanılır bir dünya, daha sağlıklı bir doğa ve temiz bir ülke bırakmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu dünyanın ve doğanın bir miras değil, çocuklarımızın bizlere emaneti olduğunu unutmuyor, tüm halkımızın 1-7 Haziran Çevre Haftasını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Diyarbakır ve Gaziantep ile kardeş şehir ilişkisi kurulacak

Gündem maddelerinin okunması ve komisyonlara havalesiyle devam eden toplantıda, Diyarbakır ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri ile Akdeniz Belediyesi arasında ‘Kardeş Belediye' ilişkisi kurulması ile ilgili protokol hazırlanması ve sözleşmeler imzalanması konusunda Başkan Gültak'a yetki verilmesiyle ilgili teklif okundu. Her iki teklif oybirliği ile komisyonlara sevk edildi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.