Gültak: "Bu şehrin kaderi benim kaderimden daha önemli"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "'Barış Mahallesi'ne kentsel dönüşüm için nasıl girdin, bir sürü tapu sıkıntısı var, korkmadın mı?' dediler. Hayır korkmadım. Mersin'in bu yapılarını düzeltmenin başka bir yolu var mı? Yok. Bu şehrin kaderi benim kaderimden çok daha önemli" dedi.

Gültak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe sınırları içerisinde görev yapan muhtarları, aileleri ile birlikte hafta sonu deniz kenarında bir otelde ağırladı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikte muhtarları konakladıkları otelde ziyaret eden Gültak, verdikleri emekten dolayı kendilerine teşekkür ederek muhtarlar gününü kutladı.

"Her koşulda sizlerin yanındayım"

Muhtarları çok fazla önemsediğini söyleyen Gültak, "Böyle özel günleri tek bir güne sığdırmayı doğru bulmuyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece 2,5 yıl daha sizlerin emrindeyim. Her koşulda yanınızdayım. Ankara görüşmelerim olmazsa her hafta mutlaka muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Arkanızda siyasi bir destek yok. İmkanlarınız yok. Buna rağmen mahallenizde bir çalışma yürütüyorsunuz. Mahallenin her türlü sorunları ile ilgileniyorsunuz. Bu hiç kolay bir iş değil. Saygı duymak zorundayız" diye konuştu.

"Şehrin kurtuluşu kentsel dönüşümdür"

Mersin'in şu andaki durumuna layık olmadığını dile getiren Gültak, "Köy gibiyiz. Barış Mahallesi'nde çekimler yaptık. Kentsel dönüşüm alanını geziyoruz. Beton içinde. Demirler kalmamış, erimiş. Allah göstermesin deprem olsa çok büyük kayıplar veririz. İnsanları mağdur etmeden, zorlamadan, gönül rızasıyla yerinde kentsel dönüşümü hayata geçirdik. Çünkü bu şehrin kurtuluşu budur" ifadelerini kullandı.

"Çay Mahallesi'ne müjdeli haberlerim olacak"

Ankara'da kentsel dönüşüme istinaden yakın zamanda önemli görüşmeler yaptığını kaydeden Gültak, "Çay Mahallesi'ne müjdeli haberlerim olacak. Turgut Reis Mahallesi için de görüşmelerimizi başlatıyoruz. Barış Mahallesi'nde vatandaşlarımızın lehine verdiğimiz imkanları Turgut Reis ve Çay Mahallesi'nde de vereceğiz” şeklinde konuştu.

"Mersin'i düzeltmenin başka yolu yok"

Başkan Gültak, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Bana sürekli soruyorlar. 'Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için nasıl girdin? Korkmadın mı? Orada her bir hisse çok kalabalık, tapu sıkıntısı var' dediler. Değerli muhtarlarım Mersin'in bu evlerini, yapılarını düzeltmenin başka bir yolu var mı? Yok. Bu şehrin kaderi herkesten çok daha önemli."

"Ben durmaya değil iş yapmaya geldim"

Mersin'in bir an önce dönüşmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Gültak, "Ne Arap kardeşlerimizin ne Kürt kardeşlerimizin ne de Yörük kardeşlerimizin kaderi bu değil. Bu ortamda yaşamak doğru değil. Biz bunu değiştirmeye talibiz. Ben bu görevde durmaya gelmedim, iş yapmaya geldim. Eğer bu şehrin kaderini hep beraber değiştirebileceksek ben de varım" dedi.

"Gelin bu şehre hep beraber imza atalım"

Mersin'in barış ve kardeşliğin şehri olduğuna dikkat çeken Gültak, "Akdeniz'de artık kavga, gürültü yok. Biz herkese eşit mesafedeyiz. Hükümetin imkanlarını da elimizden geldiği kadar buraya getiriyoruz. Spor için destekleri aldık. TOKİ'yi getirdik. Çamlıbel projesi Mersin'e lig atlatacak bir projedir ve artık son aşamaya geldik. Bunun gibi büyük projeleri 5 yılda bitirmiş olacağız. Biz sizlerle yürüyoruz ve muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Gelin bu şehre hep beraber imza atalım" diye konuştu.

"Amacımız şehrimizi sizlerle beraber dönüştürmektir"

Başkan Gültak sözlerini şöyle sürdürdü: "TOKİ'yi başlatacağız dedik, inanmadılar. İşte Çay Mahallesi'ni kısa bir süre sonra teslim edeceğiz. Barış Mahallesi de bir yıla kadar bitecek diye umuyoruz. Demek ki bir şeyleri başarıyoruz. Bu şehir değişiyor ama bunu hep sizlerle beraber yapıyoruz. Ben tek başıma bir şey değilim. Bu kardeşliğimiz devam etsin ve Mersin bir yerlere gelsin istiyorum. Benim derdim bu. Sizlere varız, sizlerle yürüyeceğiz ve amacımız şehri de sizlerle beraber dönüştürmektir."

Başkan Mustafa Gültak, konuşmasının ardından muhtarlara hediye takdim edip, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.