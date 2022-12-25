Gültak: "Çamlıbel Su Sporları Merkezi, siyasi kıskançlıkla engellenmek isteniyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'Çamlıbel Su Sporları Merkezi' projesiyle ilgili asıl konuşması gereken kişilerin değil, ‘yancıların' konuştuğunu, bu kişilerin de özellikle ‘siyasi kıskançlıkla' kent kamuoyunu yalan ve yanlış bilgilerle aldatarak projeyi engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Gültak, Çamlıbel Balıkçı Barınağını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Buluşmaya, Akdeniz Çamlıbel Derneği Başkanı Hüseyin Karlıklı, amatör balıkçılar, balık arası ekmek satan esnaf ile bölge sakinleri de katıldı. Çay, simit ve poğaça ile yapılan kahvaltıdan sonra balıkçıların sorusu üzerine Çamlıbel Su Sporları Merkezi projesinde gelinen süreci aktaran Gültak, proje hakkında kent kamuoyunda yanlış bilgilerin yayılmaya çalışıldığını ifade etti.

“Konunun muhataplarının değil, yancıların sesi çıkıyor”

Başkan Gültak, “Projeyi hem sizlerle, şehir plancıları, mimarlar odası ve daha birçok yerle paylaşarak ve olgunlaştırarak buralara kadar getirdik. Hiç kimseden bir şey de saklamadık. Ulaştırma Bölge Müdürümüz ve diğer yetkililer de buraya geldi. Sizlerle toplantı yaptık, sayıyı dernekten aldık, ‘Buradaki insanlar korunacak' dedik. Diyelim ki ben gidip, farklı bir ilin ilçesindeki bir proje hakkında yorum yapsam ne kadar alakalı olur? Konunun muhataplarından biri Ulaştırma Bakanımız, diğeri de benim. Açıkçası diğerleri de yancı, fakat hep yancıların sesi çıkıyor” dedi.

“Birileri bu projeyi siyasi nedenlerle kıskanıyor”

Bugüne dek balıkçı barınağına kimsenin el atmadığını kaydeden Gültak, göreve geldiğinde ilk olarak balıkçılara ait lokali yenilediklerini hatırlatarak şöyle konuştu; “Bu bir vizyon projedir. Birileri bu projeyi kıskanıyor. Meselenin altında bu var. Siyasi olarak kıskanıyorlar. Oltamı alıp avlanabileceğim, yemek yiyebileceğim, çay içebileceğim temiz ve nezih bir yer olsun istiyor balıkçılarımız. Bölgedeki tüm esnaflar da projeyi istiyor, kabul ediyor.”

Projenin detaylarını paylaştı

Projenin detaylarını da basın ve kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Başkan Gültak, “Projede 67 bin metrekarelik bir alan var. Bu alanı 0.2 yoğunlukla çarptığınızda da 12 bin 900 küsür metre genişliğe sahip kapalı alan oluşuyor. Kapalı alanların maksimum yüksekliği 7 buçuk metredir. Yani Çamlıbel'in görüntüsü, manzarası da bozulmayacak. Ulaştırma Bakanlığımız, 12 bin 900 küsür metre kapalı alan içerisinde tek tek projede sıralamış; bunun 4 bin 500 metrekaresini alışveriş ve insanların ihtiyaçlarını giderme yerleri olarak belirlemiş. Kalan alanlar su sporları ile alakalıdır. Efendim orada ‘konaklama' yazıyor. Doğrudur ama ‘3, 5, 10 katlı otel' yazmıyor ki. Burada 7 buçuk metrelik yatay alanda yan yana 8-10 odalı konaklama yerleri olacak. Diyelim ki insanlar yatıyla buraya geldi. Bu durumda nerede konaklayacaklar?” ifadelerini kullandı.

“Projeye tek bir kişi karşı çıkıyor"

Amatör balıkçılarla sohbetinin ardından gazetecilere de açıklama yapan Başkan Gültak, Çamlıbel'in değişimini, Çamlıbel'de yaşayan ve yıllardır burada balıkçılık ve esnaflık yapan insanlarla paylaştıklarının altını çizdi. Projeyi, şehir plancıları, mimarlar odası ve teknik konularda fikir alabildikleri kurum ve kişilerle de paylaştıklarını vurgulayan Gültak, “Ama son dönemlerde Çamlıbel ile konuşanlara baktığımızda, ne burada yaşıyorlar, ne burada balıkçılık yapıyorlar, ne de teknik konularda uzman değiller. Ama herkes Çamlıbel'i konuşuyor. Peki neden? Çamlıbel'e, su sporları merkezi ile birlikte bir vizyon gelecek; Çamlıbel gelişecek ve değişecek. Buradaki amatör balıkçılarımız, ekmek arası balık satan esnafımız ve bölge esnafımız rahat bir nefes alacak. Eskimiş, 60-70 yıllık yapılar ortadan kalkacak. Tabi bu bir vizyon proje olduğu için kıskananlar var. Dolayısıyla aleyhte konuşup insanlarımızın kafasını karıştırmak isteyenler var. Bütün belgeleri sunmuş durumdayız. Ne amatör balıkçılarımız, ne esnafımız ne de burada yaşayanlar projeye karşı değil. Karşı çıkan tek bir kişi var. O da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Projeyi tamamladığımız zaman herkes ne olacağını görecek” diye konuştu.

Söz alan amatör balıkçılar da bölgenin çehresini değiştirecek Çamlıbel Su Sporları Merkezi projesinin hayata geçmesini istediklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneğinin projeye karşı yürütmeyi durdurma davası açmasının nedenini anlayamadıklarını dile getirdiler.