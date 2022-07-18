Gültak: "Deniz kenti Mersin'de su sporları bile yok"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deniz kenti Mersin'de bir yelkenin bile indirilebileceği alan bulunmadığını belirterek, "Kentimizde yelken sporcuları var fakat başka yerlere gidiyorlar. Şehrim adına çok üzülüyorum" dedi.

Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı birinci birleşiminde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Mersin'de yapılması planlanan 'Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi' ile ilgili eleştiri ve tartışmalar üzerine bir değerlendirme yaptı. Gültak; “Deniz kenti Mersin'de bir yelkenin bile indirilebileceği alanı yok. Kentimizde yelken sporcuları var fakat başka yerlere gidiyorlar. Şehrim adına çok üzülüyorum. Yıllar geçmiş, Türkiye'nin incisi Mersin'de, su sporlarıyla ilgili bir merkez yapılmamış, hiçbir belediye ve merkezi idare buna el atmamış. Ama Bakanlığımız el attı ve biz de destekliyoruz ve Allah'ın izniyle de Mersin ve Akdeniz'in yararına olan bu proje gerçekleşecek” diye konuştu.

"Bilgi kirliliği oluşturulmak isteniliyor"

Projeye ilişkin Mersin kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturulmak istendiğini ifade eden Başkan Gültak, “Projede, 233 bin metrekare alan içerisinde yeşil alanlar ve farklı birçok alan var. Burada elde edilen yer yaklaşık 60 bin metrekaredir. Bunu da 0.20 ile çarptığınızda 12-13 bin metrekare kapalı bir alan oluşmaktadır. Söylendiği gibi 50-60 bin metrekare kapalı alan yok. Mersin, denize sıfır bir şehir, maalesef su sporlarının, yelken sporlarının yapılabileceği hiçbir tesisi yok. Bugün Türkiye Yelken Federasyonu yetkilileri de bu konuyu eleştiriyor. Biz bir deniz kentiyiz ama yelken sporundan Toros dağları kadar uzağız” ifadelerini kullandı.

“Proje, Çamlıbel'e hareket kazandıracak”

“Mersin, deniz şehridir fakat bir tane yelkeni indirecek yeri yok” diyen Gültak, şöyle konuştu; “Kentimizde birçok yelken sporcusu var. Ancak bu sporcular farklı bölgelere gidiyorlar. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye'nin birçok yerinde yelken sporları tesisleri kurdurduklarını ama Mersin'de bir türlü kurduramadıklarını, imar çalışmalarının bitmediğini ifade ediyor. Dolayısıyla böyle bir spor tesisini Mersin'e kazandırmak istiyoruz. Amacımız bu ama aynı Çankaya İlköğretim Okulu'nda olduğu gibi, ‘buzağı' arıyor birileri. Yani niyet kötü. Daha ortada bir ihale de yok. Doğmamış çocuğa don biçiliyor. Ben şehrim adına çok üzülüyorum. Çünkü yıllar geçmiş, Türkiye'nin incisi Mersin'de, su sporlarıyla ilgili hiçbir merkez yapılmamış. Hiçbir belediye başkanı buna el atmamış. Ama biz el attık ve Allah'ın izniyle her şeye rağmen projeyi yapacağız. Amatör balıkçıların hiçbir kaybı olmayacak. Biz onları garanti altına alıyoruz. Burada 330'un üzerinde amatör balıkçı var, dernek başkanı ve üyelerle toplantılar yaptık. Kesinlikle kiralarında da bir artış falan olmayacak. Bunları kim nereden uyduruyor, anlayamıyorum, bilemiyorum. Amatör balıkçılarımızın, ekmek arası balık satan esnafımızın veya hobi olarak balıkçılık yapan arkadaşlarımızın hiçbirinin sorunu yok.”

“Mersin ve Akdeniz'e yakışır, tertemiz bir balıkçı barınağı yapılacak”

Ulaştırma Bakanlığı'nın yap-işlet-devret modeli ve açık ihale ile projeyi gerçekleştireceğini ve bölgede yaklaşık 450 tane yeni yatın yanaşabileceği su sporları merkezinin hayata geçirileceğinin altını çizen Gültak; “Bu sayıdan da 330'u çıkardığınızda, 120 kalıyor. 120 yeni yat yanaşabilir. Amatör balıkçılar da daha nezih, ömrünü bitirmiş iskelelerde değil, daha nezih, temiz bir ortamda balık avlayabilecekler. Çok daha modern, Mersin ve Akdeniz'e yakışır, tertemiz, cıvıl cıvıl bir balıkçı barınağı yapılacak. 13 bin metrekare kapalı alanı var. Bunun yarısından çoğu su sporları merkezi ile ilgili kullanılacaktır. Bununla ilgili burada eğer imar planlarına bakarsanız, otel yapılma şansı sıfıra iniyor. Neden mi? 7 buçuk metre h/maksimum yükseklik verilmiştir. Dolayısıyla yapılacak yapıların 7 buçuk metre yüksekliği geçme şansı yoktur. Ne Cumhuriyet Meydanının önü, ne de Çamlıbel'in önünün kapandığı yok” şeklinde konuştu.

“Şehrin merkezi, bin araçlık bir otopark kazanacak”

Mersin'in en önemli sorunlarından bir tanesinin de otopark sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Gültak, Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi çerçevesinde, 700 ila 1000 araçlık bir otoparkın da şehrin merkezine kazandırılacağını, otoparktan Atatürk Parkı esnafı ile Çamlıbel'e gelen vatandaşların faydalanabileceğini ifade etti; çevre kıyımı, ağaç kıyımı gibi bir durumun da asla söz konusu olmadığının altını çizdi. Gültak, “Projede ağaçları kesmek veya Atatürk Parkı'nın yeşil alanını yok etmek kesinlikle yok. Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası'nın da görüşlerini alarak bu alanı 18 dönümden 9 dönüme düşürdük” dedi.

“Projede yoğunluk fazlası yok”

Başkan Gültak, bölge esnafı ile birçok kez toplantı yaptığını ve esnafın projeye karşı çıktığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını kaydederek, “Türkiye'de su sporları merkezi ile ilgili hangi kıyısı veya kenarına bakarsanız bakın aynı yoğunluk söz konusudur. Burada 0.20 yoğunluk verilmiştir. Buraya ekstra bir yoğunluk verilmemiştir. Su Sporları Merkezi, Millet Bahçesi ile entegre bir tesis olacaktır. Atatürk Parkı ile ilgili olarak da beton olan 9 bin metrekarelik alan alınıp şehrimizin otopark sorunu çözülecektir. ‘Hodri meydan' diyorum. Çamlıbel ve Atatürk Parkı esnafı ile bölgede yaşayanların yüzde 90'ının projeye onayı vardır. Bölge esnafı ile dilediğiniz yerde, meydanda buluşalım. Eğer esnaflar ve bölgede ikamet edenler projeyi reddediyorsa biz de vazgeçeceğiz. Buyurun esnafı ve halkı toplayalım ve ortak bir karar verelim” diye konuştu.