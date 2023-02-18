Gültak, depremzedelerle bir araya geldi

Akdeniz Belediyesi, tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası yaraları sarmaya, Mersin'e göç eden afetzede vatandaşları ağırlayıp ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, depremzede onlarca ailenin barındığı Özgürlük Mahalle Kültür Evini ziyaret etti, burada barınan ailelerle bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Gültak, onlarla birlikte ebru sanatı yaptı, vatandaşlarla birlikte Kahramanmaraş'tan gelen iki müzisyenin keman ve kaval ile çaldığı ilahileri dinledi

“Nerede depremzede çocuklarımız varsa oradayım”

Aileleriyle birlikte ağırlanan depremzede çocuklara ebru sanatını öğreten Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Fehmi Açık, “Afetten sonra ben de teknemi, fırça ve boyalarımı alıp gelen misafirlerimiz ve çocuklarımızla bir araya geldim. Nerede olurlarsa yanlarına gidip böyle küçük etkinliklerle dikkatlerini sanata çekmeye çalışıyorum. Bugün de burada çocuklarımızla birlikte battal ebru çalışması yaptık” diye konuştu.

“Yaralarımızı birlikte sarıyoruz”

Türkiye'nin 11 kentini etkileyen depremler sonrası Mersin'e göç eden afetzede aileleri, belediyenin mahalle kültür ve sanat evlerinde ağırladıklarını ifade eden Başkan Gültak, “Kentimize gelen deprem mağduru vatandaşlarımızın evlerimizde konaklamalarını sağlıyoruz. Yeme içme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı insanlarımıza şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“Depremin oluşturduğu travmayı atlatabilmek önemli”

Deprem mağduru insanların hayata yeniden tutunabilmesi için yaşadıkları o ağır travmayı atlatabilmelerinin önemli olduğunu dile getiren Gültak, “O nedenle de mahalle kültür evlerimizde çocuklarımız ve gençlerimiz için farklı faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu etkinliklerimizden bir tanesi de ebru sanatı. Mahalle evimizde, eğitmenimizin eşliğinde çocuklarımızla birlikte ebru sanatını yapıyoruz. Amacımız, gençlerimize ve çocuklarımıza yaşadıkları o acıları bir nebze unutturup, bir an önce hayata yeniden tutunmalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Depreme sahnede yakalandık”

İstanbul'da yaşadığını, 31 Ocak'ta sahneye çıkmak için Kahramanmaraş'a gittiğini söyleyen Müzisyen Muhammed Kuytu ise “Depreme sahnede yakalandık, canımızı zor kurtardık. Yaşamını yitirenlere rahmet, kalanlara sabır diliyorum. Tabi çok üzgünüz, psikolojimiz bozuldu. Yaklaşık bir haftadır Mersin'e geldik ve burada konaklıyoruz. Bizlere yardım eden herkese de çok teşekkür ediyoruz. Burada insanlarımıza biraz moral verme adına müzik yapıyor, teselli vermeye çalışıyoruz. İnşallah her şeyin yeniden güzel olmasını temenni ediyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.