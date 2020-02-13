Gültak: “Ekiplerimiz, günde 350-400 ton çöp topluyor”

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını korumak ve sürdürmek için 7 gün 24 saat hizmet verdikleri belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, her gün tonlarca çöp ve atık toplayan ekiplerin, ilçenin ana arterlerinde bulunan 3 tonluk çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte çalışmalarını da bu iş için hazırlanan özel araçla gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Belirlenen program dahilinde, yıkama aracı ile ilçe sınırlarında bulunan çöp konteynerlerini elden geçiren ekiplerin, oluşabilecek kötü kokuların, bakteri ve mikropların üremesinin de önüne geçtikleri kaydedildi. Modern ve teknolojik donanıma sahip yıkama aracı ile kısa sürede çöp konteynerlerini önce ilaçlarla dezenfekte eden ekiplerin, ardından da yine aynı araçla durulama işlemini yaptıkları bildirildi.

“Temiz ve sağlıklı bir çevre herkesin hakkı”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kent temizliğinin önemine dikkat çekerek, temizlik konusunun özel önem verdikleri bir hizmet olduğunu vurguladı. Gültak, “Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamını sürdürmek, tüm kent sakinlerinin hakkıdır. Akdeniz gibi hareketli ve kalabalık bir nüfusa sahip ilçemizde, temizlik konusunda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayısını, araç ve ekipman gücünü arttırdığımız ekiplerimiz, ilçemiz genelinde günde ortalama 350 ila 400 ton çöp toplamaktadır. Bakteri, mikrop ve koku oluşumunu önlemek için de konteynerleri dezenfekte eden ekiplerimiz; eskiyen, ömrünü dolduran konteynerleri ise yenileri ile değiştirmektedir. Kentimizin temiz ve sağlıklı kalmasını sağlamak adına gece-gündüz çalışan personelimize teşekkür ediyorum” dedi.