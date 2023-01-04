Gültak: "Engellemelere rağmen asfalt serimine başladık"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, asfalt çalışmaları noktasında bazı meclis üyelerinin kendilerini engellemek isteyip, oyaladıklarını belirterek, "Fakat biz karşımıza çıkarılmak istenen bütün engellemelere rağmen 2 aydır asfalt dökmeye başladık” dedi.

Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan mahalle ve sokaklarda asfalt döküm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'da Şevket Sümer Mahallesi'nde iş makineleri yardımıyla gerçekleşen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Gültak, çocukları da hediye ettiği oyuncaklarla sevindirdi.

“Hizmetlerimizi engellemek için var güçleriyle karşı çıktılar”

Muhalif meclis üyelerinin tüm çabalarına rağmen kendilerini engelleyemediklerini dile getiren Gültak, “Şevket Sümer Mahallesi'nde asfalt dökümü devam ediyor. Asfalt çalışmaları noktasında muhalif meclis üyeleri bizleri yeteri kadar oyaladı. Sonrasında da alınan bazı kararları mahkemeye taşıdılar. Bu asfaltı dökmememiz için var güçleriyle karşı çıktılar. Hizmetimizin gerçekleşmesine izin vermediler ama biz bütün engellemelere rağmen yaklaşık 2 aydır asfalt dökmeye başladık. Özellikle köyden mahalleye dönüşen yerlerde Huzurkent, Adanalıoğlu, Karacailyas, Kazancı ve Karaduvar'da 200 kilometrenin üzerinde sathi kaplama yaptık, soğuk asfalt döktük. Bir aydır da sıcak asfalta başladık. Çalışmalarımıza doğudan batıya doğru devam ediyoruz. Bugün Şevket Sümer'de yaklaşık 2 ton asfaltı sıkıntılı sokaklarımıza döküyoruz" ifadelerini kullandı.

“Halkımıza sözümüz var, sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz”

Başkan Gültak, ekiplerin birkaç gün sonra Güneş Mahallesi'ne gideceğini de kaydederek, “Orada vatandaşlarımızın ve yolcu taşıyan dolmuşların çok yoğun kullandığı sokaklar var. O sokaklar perişan durumda. Birkaç gün sonra da asfalt dökümüne başlayarak, batıdaki mahallelerimize doğru ilerleyeceğiz. Yakın zamanda yeni bir ihale yaparak, eksik kalan sokaklarımızda da tamamlayacağız. Muhalif meclis üyelerimiz ne yaparsa yapsın, Akdeniz'in güzel insanlarına hizmet yapmamızı engelleyemeyecekler. Çünkü biz oraya insanların dedikoduları ve engellemeleri ile uğraşmaya gelmedik. Hizmetlerde geri kalmış Akdeniz'in güzel insanlarına hizmet için seçildik. Sözlerimiz var, sözlerimizi tek tek yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Şevket Sümer Mahallesi sakinleri ve esnafı da mahallelerinde gerçekleşen hizmet ve çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Mustafa Gültak ve fen işleri ekiplerine teşekkür etti.