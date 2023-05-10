Gültak, gençlerle sohbet etti, esnafı dinledi

Gün içinde Mardin Savurlular Derneği yönetimi ve üyeleriyle de bir araya gelen Başkan Gültak, esnaf ve mahalle sakinlerinin dile getirdiği talep ve sıkıntıları dinledi, çözümü için ilgili birim yetkililerine talimat verdi.

Mahalleli gençlere ‘meslek edinin' çağrısı

Gençlerle sohbet eden Başkan Gültak, belediyenin farklı alanlarda verdiği meslek edindirme kurslarına katılmaları için çağrı yaptı. Göreve geldiği ilk günden beri her mahalleye ayırım yapmadan hizmet verdiğini vurgulayan Gültak, 4 yılda hiç kimsenin aklına gelmeyecek projeleri Akdeniz'e kazandırdıklarının altını çizdi. Hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren bazı vatandaşlar da Başkan Mustafa Gültak'a teşekkür etti. Ziyaret ettiği her mahallede çocukları da unutmayan ve tatlı ikram eden Başkan Gültak, çeşitli hediyelerle çocukların gönlünü kazandı.

Gün içinde Mardin Savurlular Derneği yönetimi ve üyeleriyle de bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, göreve gelir gelmez Akdeniz'i değiştirmek için hizmet ve proje atağına geçtiklerinin altını çizdi. “Her mahallemize ulaştık, hemen her vatandaşımıza dokunduk” diyen Başkan Gültak, belediyeyi 2019 yılında ağır bir borç yükü ile devraldıklarını hatırlatarak, “İşçilerimizin maaşı bile düzenli bir şekilde ödenemiyordu. Maaşlar, kayyum dönemine düzenli olarak ödenmeye başladı. Biz de göreve gelince maaşları arttırıp her ay düzenli ödedik, tabi hizmet de verdik” dedi.

Sözlerini, “Çay Mahallesi'nde kentsel dönüşümü hayata geçirdik. Mümkün değil gibi görünüyordu ama proje bitti ve bugün insanlar yeni evlerine yerleşip yaşamaya başladı” şeklinde sürdüren Gültak, şöyle konuştu; “Şevket Sümer, Güneş, Hal, Çay, Çilek'te yaşayan insanlarımız bizden taziye evi, park, bahçe, spor alanı istiyor. Peki, nasıl yapalım? Evler iç içe, hiç arazi yok. Yıkmadan düzeltmek mümkün değil. 100 yıl da geçse böyle kalır. İşte bu nedenle Çay Mahallesi güzel bir örnektir. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yerinde kentsel dönüşümü bu mahallemizde başardık. Aynı şekilde, yıllar içinde çöküntü bölgesine dönüşen Barış Mahallemizde de yerinde kentsel dönüşüm projesinin başlamasını sağladık ve bölgede inşaatlar hızla yükseliyor.”