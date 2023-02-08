Gültak: "Gün konuşma değil, yaralarımızı sarma günüdür"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin deprem bölgesine gönderdiği ekipler arama-kurtarma faaliyetlerine devam ederken, hazırlanan yardım tırları da gün içinde yola çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin 10 ilini etkileyen 7.7 ve ardından gelen 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen kentlere, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere onlarca iş makinesi ve personel gönderen Akdeniz Belediyesi, kurum envanterinde bulunan servis araçlarını da Hatay'dan Mersin'e getirilecek yaralıları taşımak için görevlendirdi. Depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan gıda, ihtiyaç ve yardım malzemeleri de gün içerisinde tırlarla bölgeye doğru harekete geçecek.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla, depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'da görevlendirilen Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, var güçleriyle çalıştıkları arama-kurtarma faaliyetleri esnasında göçük altında kalan bazı vatandaşları kurtardı. Ayrıca Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden de acil arama ve kurtarma konusunda eğitim almış uzman 13 personel de yine AFAD koordinesinde Gaziantep'e gönderildi. Zabıta ekipleri de aralıksız şekilde arama ve kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Onlarca personel, iş makineleri ile arama kurtarma faaliyeti yürütüyor

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından teyakkuza geçen Akdeniz Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) gelen talimat doğrultusunda makine ikmal sahasından 30 personel ile birlikte 2 adet kazıcı yükleyici lastik tekerlekli kepçe, 1 paletli eskavatör, 4 damperli kamyon, iş makinelerinin nakliyesi için 2 tır, 1 kamyonet ve 1 minibüs Kırıkhan'a gönderdi.

Belediyenin servis araçları yaralıları getirmek üzere bölgeye gönderildi

Akdeniz Belediyesi, göçük altında kalarak yaralanan depremzede vatandaşları da Mersin'de bulunan hastanelere ulaştırmak üzere, envanterinde bulunan servis araçlarını da deprem bölgesine göndermeye başladı. Öte yandan tırlara yüklenen gıda, yardım ve temel ihtiyaç malzemeleri de gün içerisinde depremden etkilenen kentlere doğru harekete geçecek.

“Tüm imkanlarımızı depremzede vatandaşlarımız için seferber ettik”

Yardım malzemeleri ve servis araçlarının toplandığı makine ikmal sahasında açıklama yapan Gültak, “Bizler ilk günden beri deprem bölgesindeyiz. Bazı eksikler olsa da genel anlamda koordinasyon sağlandı. İlk günden itibaren Hatay, Kırıkhan ve Gaziantep'e, fen işlerimizden iş makinesi kullanmayı bilen personelimizi, kurtarma faaliyeti yapacak iş makineleri, gerekli araç ve teçhizatla birlikte gönderdik. Kaymakamlığımızla birlikte gelen yardımları da koordine ediyoruz. Özel sektör, iş insanları ve yardımsever vatandaşlarımız da bizlere ulaşıyor. Birazdan bakım onarımla ilgili araç, gereç ve teçhizatlar ile bir ekskavatörü deprem bölgesine göndereceğiz. İçinde bebek emzirme odası ve tuvaleti olan bir otobüsümüz de yola çıkıyor. Yola çıkacak araçlarımızda çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri ve daha birçok malzeme de var. Kültür Müdürlüğümüz organizesinde toplanan yardım malzemeleri de ilerleyen saatlerde tırlar yardımıyla depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıkacak” dedi.

“Kentimize gelen tüm insanlarımıza kucak açacağız”

“Gün; kenetlenme ve herkesin üzerine düşeni yapma zamanıdır” diyen Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Gün; konuşma, zaman kaybetme değil, iş yapma zamanıdır. Mersin Valiliği ve kaymakamlığımızla birlikte bütün imkanlarımızı depremzedeler için seferber ettik. Özellikle Hatay ve Gaziantep ilinde, Akdeniz sakinlerinin birçok akrabası var. Dolayısıyla gerek Hatay'dan, gerekse Gaziantep ve Osmaniye'den gelen ve gelecek olan deprem mağduru insanlarımıza kültür evlerimizi ve bütün tesislerimizi açmış durumdayız. Kentimizde de depremden etkilenen insanlarımız için belediyemizi, tüm tesis ve binalarımızı 24 saat boyunca kullanıma açtık. Gelen insanlarımıza çorba, kumanya, çay ve su ikram ettik. Kentimize gelen insanlarımıza da hep birlikte kucak açacağız.”