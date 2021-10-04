Gültak: “Kent merkezinde yepyeni bir mahalle yükselecek"

Akdeniz Belediye Meclisi, ekim ayı ilk toplantısını Mustafa Gültak başkanlığında, konferans salonunda gerçekleştirdi. Mecliste üyelere, Barış Mahallesinde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili çalışmaları yansıtan bir film izletildi.

“Kent merkezinde yepyeni bir mahalle yükselecek”

Barış Mahallesinde başlayan dönüşüm ve mahalle sakinlerinin memnuniyetini yansıtan filmin ardından konuşan Başkan Gültak, arsa bazlı olarak hak sahipleri ile yüzde 87'yi aşan anlaşma sağlandığını, tapu devirlerinde de bir ay içinde yüzde 75'i bulacaklarını söyledi. Her yönüyle modern bir mahallenin inşa edileceği mahallede yılbaşından sonra temel atma işinin başlayacağını belirten Gültak, “Projede 415 konut, 45 işyeri, bir cami, bir kreş bir de kültür evimiz var. Otoparkları, peyzaj alanları, spor alanları ile kent merkezinde yepyeni bir mahalle yükselecek” diye konuştu.

Gültak, Turgut Reis Mahallesini kapsayan kentsel dönüşüm projesinin de sürdüğünü kaydederek, 2022 yılı içinde sürecin netleşeceğini ifade etti.

“Akdeniz artık değişmeye başladı”

“Akdeniz Mersin'in kalbi diyoruz ama şehrimiz yıllardır değişmemişti, fakat artık değişmeye başladı” diyen Gültak, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Gültak; “Uzun uğraşlarla 1 yılda bu noktaya geldik. Tabi kolay değil bu işleri yapabilmek. Barış Mahallesini birkaç kez ziyaret ettim, vatandaşların memnuniyeti çok. Bu da bizleri sevindiriyor. Akdeniz'e hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Karaduvar Balık Festivaline davet

Akdeniz Belediyesi tarafından ilki 2019 yılında düzenlenen Karaduvar Balık Festivalinin, bu yıl 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde ikincisini düzenleyeceklerini dile getiren Gültak, “İlk festivalimize çok büyük rağbet olmuştu. Pandemi nedeniyle geçen yıl festivalimizi yapamadık. Tüm meclis üyelerimizi, grup sözcülerimizi ve bütün vatandaşlarımızı, bu hafta sonu düzenleyeceğimiz Karaduvar Balık Festivaline davet ediyorum” dedi.

Komisyonlara sevk edilen gündem maddeleri

Öte yandan, meclis toplantısında ilgili komisyonlara oybirliğiyle sevk edilen gündem maddeleri ise şöyle:

“Belediye Meclis Başkanı ve üyelerine 2022 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı miktarı tespiti ile ilgili teklif. 2022 mali yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifeleri; 2022 Mali Yılı Performans Programı ve 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklif. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün başkanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve başkanlık bünyesinde görev yapan personelin terfi, eğitim, kariyer planlaması, ikramiye ile ilgili kararlarda kullanılmasını sağlamak üzere hazırlanan Performans Değerlendirme Yönetmeliği ile ilgili teklifler. Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde yapımı gerçekleştirilen Çocuk Kütüphanesinin açılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden izin alınmasıyla ilgili teklif.”

Belediyeye ait bina sağlık istasyonuna dönüşecek

Toplantıda, Akdeniz ilçesi Iğdır Mahallesi 115 Ada, 2 parselde 115,20 metrekare yüzölçümünde; Akdeniz Belediye Başkanlığına ait taşınmazın ‘sağlık İstasyonu' olarak kullanılmak şartıyla Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğüne 10 yıl süreli bedelsiz tahsisi ile ilgili teklif de meclisin oy birliğiyle komisyonlara gönderildi.