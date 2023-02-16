Gültak, Kriz Masasının çalışmalarını inceledi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kahramanmaraş merkezli 10 kenti derinden etkileyen büyük deprem felaketinin ardından Kültür Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ‘Kriz Masası'nı ziyaret ederek, 7/24 esasına göre özveriyle görev yapan belediye personelinin çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin, belki de son bin yılın en büyük doğal afetlerinden birini yaşadığını dile getiren Başkan Gültak, “Bu kadar büyük bir afeti tarihimizde göremiyoruz. Toplamda 10 ilimizi, yüzlerce ilçeyi, kasaba ve köyümüzü kapsayan büyük bir doğal afetten bahsediyoruz. Tabi bölgeye çok yakın olan bir il ve ilçe olarak da bu doğal afette vatandaşlarımızın tercih ettiği en önemli ilçelerden biriyiz. Biz de ilk günden itibaren kriz masamızı merkezde oluşturduk” dedi.

Gültak, belediyeye bağlı 11 mahalle kültür ve sanat evinin depremzedelere açık olduğunu ve hizmet verdiğini ifade ederek, “Bu evlerimizde de kriz masasına bağlı personelimiz görev alıyor. Ekiplerimiz, ilk başta bölgede arama kurtarma, şimdi de hem enkaz kaldırma hem altyapı ile ilgili, özellikle Kırıkhan'da su şebekeleri ile ilgili çalışma yapıyor. Artık hijyen sorunu da yaşanmaya başladı. Bu nedenle Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede çöpleri toplayıp, bölgeyi temizliyor” diye konuştu.

“Mahalle kültür evlerimizi afetzede insanlarımıza açtık”

Hem coğrafi yakınlık hem de hastane kapasitesi nedeniyle Mersin'e çok sayıda yaralının ve depremzede ailenin geldiğini kaydeden Gültak, “Akdeniz Belediyesi olarak mahalle kültür evlerimizi afetzede insanlarımıza açtık. Günlük bin vatandaşımızı misafir ediyoruz. İnsanlarımıza sıcak bir yuva sağladık. Türkiye kocaman bir ailedir. Akdeniz Belediyesi olarak bizler de bu ailenin parçasıyız. Onlara aile sıcaklığını hissettirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte, aile ortamında yaralarımızı birlikte saracağız” şeklinde konuştu.

“Sadece Akdeniz'in değil, diğer ilçelerin ihtiyaçlarını da karşılıyoruz”

Kriz Masasında telefonların susmadığını dile getiren Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Arkadaşlarımız sürekli kayıt alıyor, bilgiler burada toplanıyor. Daha sonra belediyemiz, hayırsever insanlarımızın ve iş insanlarımızın destekleri sayesinde kazanlar kaynıyor, yemekler pişiyor, kahvaltılar hazırlanıyor, elbiseler, su ve hijyen paketleri toplanıyor. Şu an sadece Akdeniz'de veya kültür evlerimizde değil, diğer ilçelerimizden talep edilen ihtiyaçlara da karşılık veriyoruz. Yardım seferberliğimiz devam edecek. Deprem mağduru tüm insanlarımıza sahip çıkacağız, onlara aile sıcaklığını hissettireceğiz. Büyük felaket sonrası gerek deprem bölgesinde gerekse kriz masası bünyesinde hiç durmadan çalışan, emek veren ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yaramızı hep birlikte saracağız.”