Gültak, mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceledi

Ziyaretlerinde sahada çalışan ekiplerden de bilgi alan Gültak, sorunlu veya yetersiz gördüğü bir takım eksikliklerin de en kısa zamanda tamamlanması talimatını verdi. Başkan Gültak, sıcak havalarla birlikte insanların uğrak mekanı olan park ve yeşil alanların her zaman temiz tutulması yönünde de ekiplere uyarıda bulundu.

Ziyaretlerinde mahalle sakinleri ile sohbet edip şikâyet ve taleplerini dinleyen Gültak, Akdeniz Belediyesi tarafından Şevket Sümer Mahallesi 142. Caddede bulunan pazar sokağında yapılacak iyileştirme projesi öncesi alışveriş pazarına giderek pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gültak, önümüzdeki bayramdan sonra başlayacak olan yenileme çalışması sayesinde, Şevket Sümer Mahallesi pazarı esnafını ve alışveriş için pazara gelen vatandaşları dar, havasız, yazın toz-toprak içinde, kışın da yağmur ve çamur birikintileri içinde kalmaktan kurtaracaklarının altını çizdi.

Gün içinde son olarak Şevket Sümer Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait Çok Amaçlı Mahalle Evi'ni de ziyaret eden Gültak, 10 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan belediye meclis toplantısını, halka açık bir şekilde bu binada yapacaklarını da sözlerine ekledi.