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Gültak, mahalleleri ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hafta içi mahalleleri, hafta sonu da esnafı ziyaret ederek vatandaşların önerilerini dinlemeye, talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor.


Gültak, bu kapsamda Mahmudiye ve Nusratiye mahallelerini ziyaret etti. Mahalleleri ziyaretinde, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Gültak'a başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Muhtarlar ile birlikte sokak sokak mahalleleri gezen, vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Gültak, gördüğü eksiklikleri de ilgili birim yetkililerine bildirdi ve en kısa zamanda çözümü için talimat verdi. Ziyaret ettiği mahallelerde, özellikle park ve yeşil alana dönüştürülebilecek alanlarda da incelemelerde bulunan Gültak, eskiyen parkların baştan sona yenilenmesi, eksiklerin en kısa sürede tamamlanıp, sıcak yaz günlerinde mahalle sakinlerinin hizmetine açılması yönünde talimat verdi.

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