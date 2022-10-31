Gültak, Mersin Eczacı Odası Başkanına yapılan saldırıyı kınadı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır'a yapılan saldırıyı kınayarak, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Kendisi de eczacı olan ve geçmişte oda yönetiminde yer alan Gültak, “Bu alçak saldırıyı yapanlar, sanmasın ki yanlarına kar kalacak. Hukuki sürecin bizzat takipçisi olacağım” dedi.

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, iddiaya göre mevzuata aykırı bir şekilde eczane açmak istediği için dosyası reddedilen bir eczacının yakını tarafından darp edilerek tehdide maruz kaldı. Sağır'a yapılan saldırı, basın açıklaması ile protesto edildi. Oda binası önünde düzenlenen açıklamaya, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, saldırıya uğrayan Oda Başkanı Özgün Sağır ile farklı illerden gelen eczacı oda başkanları, Mersin Tabip Odası üyesi sağlıkçılar, eczacılar ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

'Sağlık çalışanlarına şiddete son' yazılı pankart açılan basın açıklamasında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 1991 yılından beri gururla eczacılık mesleğini yaptığını, uzun süre boyunca da oda bünyesinde farklı kademelerde yöneticilik yaptığını ifade ederek, “Dolayısıyla burası bizim evimiz ve yuvamız. Yapılan saldırı, sadece başkana değil bizlere, hepimize yapıldı. Bir belediye başkanı olarak, olayı hukuk bazında birebir takip edeceğimin sözünü veriyorum. Bu alçak saldırıyı yapanlar, yanlarına kar kalmayacağından emin olabilirler. Sadece görevini yapan, yasal olmayan isteklere direnen bir kardeşime biri saldırıyorsa, ben de burada boş duramam. Hiç kimse merak etmesin, sürecin her türlü takibini bizzat yapacağım" diye konuştu.