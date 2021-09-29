Gültak: "Mersin'in kurtuluşu dönüşüm ile olur"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz'in değiştiğini, kentsel dönüşüm sayesinde değişimin ayak seslerinin ise Çay ve Barış mahallelerinden geldiğini belirterek, "Kentsel dönüşümün Camişerif Mahallesi'nde olduğunu bir düşünün. Bunlar hayal değil. 100 yıllık mahallenin sorunlarını rötuş veya boya ile çözemezsiniz ancak yenileyerek çözersiniz" dedi.

Gültak, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Camişerif Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Akdeniz ilçesinde hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeler hakkında vatandaşların bilgilendirildiği toplantıda, mahalle sakinlerinin talep öneri ve şikayetlerini de dikkate alan Başkan Gültak, bürokratları ile görüşmeler yaparak hızla çözüm üretilmesi yönünde talimatlar verdi.

"Camişerif layık olduğu yerde değil"

Camişerif Mahallesi'nin Akdeniz'in en eski ve tarihi dokularının yoğun olduğu önemli mahallelerden birisi olduğuna dikkat çeken Gültak; "Camişerif layık olduğu yerde değil. Çay Mahallesi'nde bitirdiğimiz, Barış Mahallesi'nde temel atmaya yakın olduğumuz, yerinde ve kentsel dönüşümü Camişerif'te olduğunu bir düşünün. Bütün tarihi yerler ortaya çıkar. 40-50 yıllık binalar yenilenmiş olur. Bunlar hayal değil. Biz bunu Çay Mahallesi'nde bitirdik. Kısa süre sonra vatandaşlarımıza evleri teslim edeceğiz. Barış Mahallesi'nde yüzde 87 ile anlaştık. Tapu devrinde yüzde 60'ların üzerine çıktık. Ekiplerimiz çalışıyor. Kısa zamanda yıkılacak" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'in sorunları hallolmadan Mersin'in sorunları çözülmez"

Akdeniz'in, Mersin'in kalbi olduğunu vurgulayan Gültak, "Akdeniz'in sorunlarını halletmeden Mersin'in sorunları hallolmaz. Dolayısıyla burada bize ve Ankara'ya büyük görevler düşüyor. Bir o kadar da Büyükşehir Belediyesine büyük görevler düşüyor. Bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Mahallemizin sakinleri ile zaman zaman görüşüyoruz. Muhtarlarımızla sürekli temas halindeyiz. Asfalt, kaldırım, yama bunların bir kısmında elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Sosyal belediyecilik adı altında da evde bakım hizmetlerinden tutun, hoş geldin bebek projesine, psikolojik destekten kişisel bakım hizmetine kadar birçok şeyi muhtarlarımızla birlikte koordineli bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

"Mersin'in kurtuluşu dönüşüm ile olur"

Akdeniz'in uzun yıllar hizmetten yoksun bırakıldığına işaret eden Gültak; "Hiçbir hizmet almamış, birileri gelmemiş ama biz elimizden geldiği kadar çalışıp hizmet vermeye devam ediyoruz. Mahallenin tarihine bakıldığında 100 yılı geçer. O yüzden derinlemesine çalışmak ve hizmet üretmek gerekiyor. Çay ve Barış mahallelerinde yaptığımız yerinde ve kentsel dönüşüm, özellikle insanların çok büyük memnuniyeti ile ortaya çıktı. Eğer biz Mersin'i daha yaşanılır, daha konforlu, parkları yeşil alanları, caddeleri olan yerler istiyorsak burada bir dönüşümü başlatmamız gerek. Dönüşüm olmadan ben nereye park yapayım? Mersin'in kurtuluşu, sizlerin de kabul ettiği, mağdur olmadığınız, gönül rızası verdiğiniz yerinde dönüşüm ile olur. Barış Mahallesi'nde başlattığımız dönüşüm hamlesinden sonra bizlere yoğun bir talep var.

'Başkanım bizim mahalleye ne zaman geliyorsunuz?' 'Başkanım bizimle dönüşüm için ne zaman anlaşacaksınız' diyorlar. Bu çok önemlidir. 100 yıllık mahallenin sorunlarını rötuş veya boya ile çözemezsiniz ancak yenileyerek çözersiniz" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız değişimlerle Akdeniz'in ekonomisi de değişecek"

Akdeniz'in değiştiğini, değişimin ayak seslerinin ise Çay ve Barış mahallelerinden geldiğini söyleyen Gültak, şöyle devam etti; "Değiştireceğimiz bir diğer yer de Çamlıbel. Çamlıbel'de yepyeni bir marinanın ihalesine çıkacağız. Buradaki esnafımızı da hareketlendirecektir diye düşünüyorum. Aynı zamanda Atatürk Parkı'nın altına da 500 kişilik bir otopark da gerçekleşecek. Böylece bu durum park sorununa da bir nebze çözüm üretmiş olacaktır diye düşünüyorum. Yaptığımız değişimlerle Akdeniz'in ekonomisi de değişecek. İstihdam da oluşturulacak. İkinci etap imar planları hayata girdiği andan itibaren, Akdeniz'de çok ciddi sanayi ve lojistik alanları açılacak. Bunun da hızlı bir şekilde Büyükşehirden geçmesini bekliyoruz ki, sanayi ve lojistik alanlarının açılması demek iş demektir. Çünkü birçok alan ticari alana dönüşecek."