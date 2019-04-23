Gültak, muhtarları dinledi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından, ilçeye bağlı 65 mahallenin göreve yeni başlayan muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarlar, toplantı nedeniyle Başkan Gültak'a teşekkür edip plaket takdim ettiler. Mahallelerinin asfalt, yol, kaldırım, bahçe yollarının düzenlenmesi ve temizlik gibi hizmet alanlarındaki kimi sıkıntıları anlatan muhtarlar, Gültak'tan sorunlarının çözümü için destek istediler.

“Akdeniz'de çok güzel hizmet ve projelere birlikte imza atacağız”

Yeni ve tekrar seçilen muhtarları tebrik edip başarılar dileyen, toplantıya katılımları nedeniyle de teşekkür eden Gültak, “Önümüzde yeni bir 5 yıllık dönem var. Hiç merak etmeyin, bu 5 yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Nitekim geçen hafta salı günü Ankara'ya gittim ve Lütfi Elvan Bakanımız ile görüştüm. Ayrıca Parti Genel Merkezi'ni de ziyaret ettim. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda görevli genel müdürlerle de toplantı yaptım” dedi.

“Projelerimizin Ankara'dan geri dönme ihtimali yok”

Konuşmasını, “Şunu bilmenizi isterim ki, Cumhurbaşkanımız da Akdeniz için tüm bakanlarımıza ve yetkililere talimat vermiş. Şunu gördüm; sizlerle birlikte uygun olan projeleri Ankara'ya gönderdiğimizde, inşallah geri dönme ihtimali yok gibi” diyerek sürdüren Gültak, “Dolayısıyla biz Akdeniz'de AK Parti belediyeciliğinin farkını oluşturmak zorundayız. Bunun, Cumhurbaşkanımızdan başlayarak tüm bakanlarımız ve genel merkezimiz de farkında. Tabi bizler de farkındayız. Bu durum elimizi de güçlendirecek. Önümüzdeki 5 yılda inşallah Akdeniz'de çok güzel şeylere hep birlikte imza atacağız. Seçim sonrası oluşan yoğunluk azalır azalmaz çok hızlı bir şekilde hizmet ve çalışmalarımıza başlayacağız. Akdeniz'de, seçim dönemi içinde söz verdiğimiz bütün hizmet ve projeleri tek tek hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Gültak'ın konuşmasından sonra söz alan Akdeniz ilçesi mahalle muhtarları da yol, asfalt, kaldırım, taziye evi, bahçe yollarının açılması ve temizlik gibi hizmet alanlarına ilişkin bir takım taleplerini dile getirdiler. Muhtarların anlattığı talep ve sıkıntılar, ilgili birim yetkilileri tarafından tek tek not alındı.