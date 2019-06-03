Gültak, onkoloji servisindeki çocukların bayramını kutladı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören küçük çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Gültak, müzik ve palyaçoların da eşlik ettiği eğlencede çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyareti, hastanede tedavi gören çocuklardan biri olan minik Ceren'in tesadüfen doğum gününe denk gelen Gültak, ailesiyle birlikte Ceren'in doğum gününü de kutladı, odada bulunan diğer çocuklarla birlikte doğum günü pastasını kesip elleriyle ikram etti. Gültak, ziyareti sırasında hastaneye gelen diğer çocukları da unutmadı, onlarla da ilgilenip hediyeler sundu. Gültak'ı karşılarında gören çocuklar ve aileleri sevinç ve heyecanlarını gizleyemedi, teşekkürlerini dile getirdi.

Duygu dolu bir ziyaret

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ve kimi zaman duygusal anların yaşandığı ziyaretinde, minik çocuklarla sohbet eden ve onlarla yakından ilgilenen Başkan Gültak, hem miniklere hem de ailelerine sağlık ve mutluluk diledi, bayramlarını tebrik etti. Küçücük çocukların, kocaman yürekleriyle amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini vurgulayan Gültak, bu mücadelede moral, sevgi ve ilginin önemine dikkat çekti.

Kendisinin de bir eczacı olduğunu hatırlatan ve özellikle erken tanı ve tedavinin, bu tür hastalıklarla mücadele ve iyileşmede çok önemli bir etken olduğunu vurgulayan Gültak, tıp alanındaki gelişmeler sayesinde, ülkemizde birçok amansız hastalığın erken teşhis ve tanı sayesinde artık tedavi edilebildiğini ifade etti.