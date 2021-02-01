Gültak: “Polipropilen tesisi ile ilgili görüş ve kararımız bellidir”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Bakanlık bize başvurduğunda, idaremizin ÇED raporu ile ilgili bir yetkisi vardı. İdare olarak da bu yetkimizi kullanıp ‘olumlu' bir rapor vermedik. Bakanımız tarafından bilimsel ve detaylı bir rapor istendi. Biz de bu konuda onlara destek oluyoruz, çünkü amacımız üzüm yemek olmalı, bağcıyı dövmek değil” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, şubat ayı birinci birleşim birinci oturumunu, Gültak başkanlığında, belediye konferans salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda, Akdeniz Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden gelen, Çay Mahallesinde TOKİ Başkanlığı ile 2989 sayılı Toplu Konut Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 6306 sayılı kanun kapsamında, kentsel dönüşüm çalışmalarında hazırlanacak protokolleri imzalamaya yönelik Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren önerge ve Karaduvar Mahallesinde kurulması planlanan polipropilen tesisi ile ilgili önergenin gündeme alınması kabul edildi.

Umuda Yolculuk Projesi ile onkoloji hastalarına maddi-manevi destek

Toplantıda, meclisin ilk gündem maddesinde yer alan “Akdeniz'de Umuda Yolculuk Projesi” görüşüldü. Proje; Akdeniz ilçesi sınırlarında ikamet eden, sosyo-ekonomik durum açısından dezavantajlı onkoloji hastaları ile yakınlarına yönelik olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelince sosyal yardım ve hizmet, psiko-onkolojik destek, manevi rehberlik ve sosyo-eğitsel faaliyet hizmetleri verilmesini içeriyor. Mecliste; proje kapsamında Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalama konusunda Başkan Gültak'a yetki verilmesi ile ilgili teklif oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

Hasta ve yakınlarının ulaşımı için servis görevlendirilecek

Proje hakkında değerlendirme yapan Başkan Gültak, “Onkoloji hastaları hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu mücadele sırasında maalesef yeterince psikolojik destek alamayabiliyorlar. Ayrıca ailelerinin de çeşitli sıkıntıları olabiliyor. Yine onkoloji hastaları, belli dönemlerde kemoterapiye gitmek zorundalar. Hastaneye gidiş-gelişlerinde sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Kendi bölgemizde, imkanlarımız dahilinde 1 veya 2 servis ile hastalar ve yakınlarını hastanelere taşıyabiliriz. Bu proje sayesinde Mersin ve Türkiye'de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Belediyemizde bir uzman var. Mersin Üniversitesi ile de protokol imzalayıp, online psikolojik destek vermek amacıyla geçici görevle bir psikolog daha aldık. Bu proje, toplum sağlığı ve kamuyu ilgilendiren önemli bir projedir” diye konuştu.

“Karaduvar limanının potansiyeli arttırılacak”

Mecliste, Karaduvar Mahallesi sınırları içerisinde; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan “Karaduvar Balıkçı Barınağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne esas kurum görüşünün hazırlanması ile ilgili teklif de görüşüldü. Karaduvar limanının büyütülmesine, güçlendirilmesine ve düzenlenmesine ilişkin olarak bakanlığın kurumdan görüş istemesiyle ilgili gündem maddesi de ilgili komisyonlara oy birliğiyle sevk edildi.

Proje ile ilgili bir açıklama yapan Gültak; “Bakanlık tarafından Karaduvar limanında yapılacak değişiklik ve yeniliklerle daha büyük gemiler artık limana yanaşabilecek. Şu anki potansiyeli arttırılmış olacak. Limanın alanı büyümüyor ancak işlevselliği değişeceği için kapasitesi arttırılıyor. Ayrıca Çamlıbel Marina ile ilgili etüt proje de bitti, denizaltı çalışmaları ise devam ediyor. Denizaltı çalışmaları bittiğinde konu meclisimize gelecek. Bizden yetki isteyecekler. Profesyonel balıkçıların barınabileceği alanlar da var. Dolayısıyla balıkçı arkadaşlarımızın büyük bir sorunu olmayacaktır” şeklinde konuştu.

TOKİ projelerinde vatandaşlarla görüşme için Başkan Gültak'a yetki verildi

Çay Mahallesinde, TOKİ tarafından yapılan toplu konutların, yüklenici firma tarafından haziran ayında teslim edileceğinin planlandığını belirten Başkan Gültak, “Gerekli yasal çalışmaların yapılıp, vatandaşlarımızla görüşülmesi için hazırlık yapılması gerekiyor. Bununla ilgili yetki almamız gerekiyor. Komisyonlarda tartışırsınız. Yasal bir prosedür. Şubat sonu veya 15 Mart gibi Çay Mahalleli vatandaşlarımızla görüşüp ortak zeminde buluşmaya çalışacağız. Bu konutlar Çay Mahallesi sakinleri için yapıldı. Barış ve Bahçe mahallelerimizde de yüzde 60'ın üzerinde anlaşma sağlanıp imzalar atıldı. Bakanlık ile görüşmelerden sonra buralarda da çalışmalar hızla başlayacak. 1,5 yıl önce kimse imzalamamıştı, fakat şartları daha verimli hale getirince vatandaşımız büyük rağbet gösterdi. Orada 450 konutun yapılacağı, camisi ve kültür merkezinin, semt pazarının olacağı güzel bir proje ortaya çıkacak ve kent merkezimiz daha konforlu bir hale gelecek” ifadelerini kullandı.

“Polipropilen tesisi ile ilgili görüş ve kararımız bellidir”

Meclis üyelerinin, Karaduvar'da yapılması planlanan polipropilen tesisi ile ilgili açıklamaları üzerine söz alan Başkan Gültak, “Bakanlık bize başvurduğunda, idaremizin ÇED raporu ile ilgili bir yetkisi vardı. İdare olarak da bu yetkimizi kullanıp ‘olumlu' bir rapor vermedik. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi ile paralel hareket ettik. Bu konudaki fikrimi çok kez söyledim, sivil toplum örgütleri ile görüştüm. Uzmanlar ve STK temsilcilerini bakanımız ile de görüştürdüm. Bakanımız tarafından bilimsel ve detaylı bir rapor istendi. Biz de bu konuda onlara destek oluyoruz, çünkü amacımız üzüm yemek olmalı, bağcıyı dövmek değil. Akdeniz Belediyesi idaresinin görüşü ve kararı da bellidir” dedi.

“Mersin'in ikinci etap imar planı, Tarım Bakanlığınca imzalandı”

Mersinlilere bir müjde daha veren Gültak, “Mersin'in, ikinci etap imar planı konusu Tarım Bakanımız tarafından imzalandı ve yazı Mersin Tarım İl Müdürlüğüne ulaştı. Yazı, büyük ihtimalle bu hafta içi Büyükşehir Belediyesine de ulaşır. Bakanımız Lütfi Elvan başta olmak üzere Tarım Bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 yıldır Mersin için bir sorun ve sıkıntıydı bu konu. Özellikle Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerini ilgilendiren bir plandır. Sanayi, turizm ve lojistik alanları kapsayan bir imar düzenlemesi. Bakanlığımızca imzalanıp yaklaşık 2 bin hektarlık alana izin verildi. Dolayısıyla birçok tarım arazisi korunmuş oldu” diye konuştu.