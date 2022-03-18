Gültak: "Söylediklerimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz"

Cadde üzerinde hizmete açılan banka şbesini ziyaret ederek, "Bankanın açılmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Vatandaşlarımız banka işlemleri için bir ya da iki vasıta ile başka yerlere gidiyordu. Artık buna gerek yok. Bizler söylediklerimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Akdeniz Belediyesi, merkez kırsal ayrımı yapmadan ilçenin her köşesine hizmet götürmek ve vatandaşların hayatını kolaylaştırabilmek adına yenilikler yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Şevket Sümer Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların bankacılık iş ve işlemleri için kent merkezine inmek zorunda kalmalarının önüne geçmek için aylar önce kolları sıvayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve beraberindeki heyet, Şevket Sümer Mahallesi'nde hizmete açılan bankanın müdiresi Zekiye Güler'i ziyaret etti. Başkan Gültak, "Daha önceleri talimatlarla kepenklerin kapandığı 156. Cadde üzerinde banka şubesinin açılmasına vesile olduğumuz için bizler gurulu ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Burada sürekli kavga ve moral bozukluğu vardı"

Başkan Gültak, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Önceleri burası olayların, kavgaların olduğu, esnafın iş yapamadığı bir yerdi. Bugün evlatlarımız da artık daha bilinçli ve şu anda onlar okuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli yerlerine gelecekler. Sokaklardan özgürce geçebiliyorlar. Burada barış yoktu. Sürekli kavga ve moral bozukluğu vardı. Bugün bu sokaklarda, caddelerde annelerimiz, bacılarımız, çocuklarımız rahatlıkla geziyor" diye konuştu.

"Bu bankaya sahip çıkmalarını istiyoruz"

Başkan Gültak, "Buralara verdiğimiz hizmetleri biliyorsunuz. Özellikle burada bir banka şubesi olması hususunda ısrarcı olduk ve çok şükür açılmasına vesile olduk. Buradan Lütfi Elvan Bakanımıza, bankanın genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Şevket Sümer, Güneş, Hal ve civar mahallelerde oturan esnafımıza da bu bankaya sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu, buranın ne kadar normalleştiğinin bir göstergesidir. Önemli psikolojik ve sosyolojik bir etkinin olacağına inanıyorum. Çünkü insanlar burada rahat gezemiyordu. Caddenin bugün ne kadar rahat olduğunu görüyorsunuz. Herkes çok mutlu" şeklinde konuştu.

"Söylediklerimiz hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz"

Mersin için 'barış kenti' denmesine rağmen daha önce sokakların aynı şekilde olmadığını ifade eden Başkan Gültak, şöyle devam etti; "Şimdi burada huzur var. Yani bunlar sözle olmuyor. Bizler söylediklerimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Şevket Sümer Mahallesi'nde şimdi rahat rahat esnafı gezeceğiz. Kadınlarımız akşam saatlerinde burada rahatlıkla alışveriş yapıyorlar. Bu işler icraatla oluyor. O icraatlardan bir tanesi de arkamızda duruyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bankalarından birinin şubesini buraya getirdik. Çünkü buradaki esnafımız, emeklimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, para çekmek için, kredi kullanmak için çarşıya bir ya da iki vasıta ile gidiyordu. Artık buna gerek yok. Bankaları burada. Onlara hizmet vermek isteyen memurlarımız burada. Şevket Sümer başta olmak üzere tüm mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun."

"Hani insanlar mağdur olacaktı?"

Başkan Gültak özellikle barış, kardeşlik ve sevgi yolunda yaptıkları atılımların hızla ilerlediğine vurgu yaparak, "Bildiğiniz gibi Çay Mahallesi'nde TOKİ konutlarımız bitti. Yavaş yavaş vatandaşlarımız ile görüşmeler başlıyor. Barış Mahallesi'nde TOKİ çalışmalarımız ortada. Hani yapılmayacaktı? Hani insanlar mağdur olacaktı? Akdeniz Belediyesinde ilk kez yaptıklarımız karşısında ezilen insanlar hep yalan söylüyor. Barış Mahallesi'nde müteahhit şantiyesini kuruyor ve yakında temel de atılacak. Çay Mahallesi'ni değiştirdik. Barış Mahallesi'ni değiştireceğiz. Yakında Turgut Reis Mahallesi'ni de değiştireceğiz. Buradaki mahallelerimiz ilgili de çok güzel planlarımız var. Dolayısıyla biz ne söylediysek hepsini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız için huzurlu bir ortamı sağladık. İnsanlar huzurlu, rahat. Kimse ayrıştırılmıyor. Birçok ilki gerçekleştirdik. Bunlar da bizim farkımız olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan banka şubesinin ardından esnafı da ziyaret ederek, sorun, talep ve önerilerini dinledi; vatandaşlarla sohbet etti.