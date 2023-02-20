Gültak, üniversite sınavına hazırlanan depremzedeyi etüt merkezine davet etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hatay'da depremden yaralı kurtulan, tedaviden sonra Özgürlük Mahalle Kültür Evinde misafir edilen lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Miraç Özgün'ü, öğrencilere ücretsiz üniversite hazırlık kursu verilen etüt merkezine davet etti.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli deprem felaketinin ardından afetzedelerin Mersin'e göçü sürerken, Akdeniz Belediyesi de kente gelen deprem mağduru aileleri mahalle kültür ve sanat evleri ile sosyal tesislerde ağırlayıp ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu ailelerden biri de Özgürlük Mahalle Kültür Evinde konaklayan Özgün Ailesi. Ailenin 17 yaşındaki kızı Miraç Özgün, Hatay'ın Samandağ ilçesinde, deprem esnasında binalardan düşen molozların çarpması sonucu ayağından yaralandı, getirildiği Mersin Şehir Hastanesinde bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

“Hayallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçme”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, depremde yaralanan 17 yaşındaki Miraç Özgün'ü, ailesiyle birlikte misafir edildiği belediyeye ait Özgürlük Mahalle Kültür ve Sanat Evinde ziyaret etti. Lise son sınıf öğrencisi Miraç Özgün ile yakından ilgilenen Başkan Gültak, iyileştikten sonra kendisini, gençlere ücretsiz üniversite hazırlık kursu verilen Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezine davet etti. Gültak, “Etüt Merkezimizde verilen kurslar sayesinde onlarca gencimiz hayalini kurdukları üniversiteleri ve bölümleri kazandı. Sen de hayallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçme. Bu zorlu günler elbet bir gün gelir geçer. İyileştikten sonra eğer Mersin'de kalırsanız, etüt merkezinde seni görmekten mutluluk duyarız” dedi.

“Başkanımız bana moral verdi, etüt merkezine davet etti”

Yaşadıklarını anlatan Miraç Özgün, hastanede 6 gün boyunca tedavi gördüğünü, ardından da ailesiyle birlikte Akdeniz Belediyesine ait Mahalle Kültür Evinde misafir edildiklerini söyledi. Doktorların takibinde olduğunu ve ara sıra gelip ayağını kontrol ettiklerini ifade eden Özgün, “Şimdi biraz daha iyiyim. Allah hepsinden razı olsun, çok teşekkür ederiz. Bize kucak açtılar, başımızı sokabileceğimiz bir yuva verdiler. Akdeniz Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yanıma geldi, etüt merkezinde ders çalışabilme imkanı sundu. Hedeflerime ulaşabileceğimi, bunun için de elinden geleni yapacağını söyleyip bana moral verdi” diye konuştu.