Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü envanterinde bulunan iş makineleri yardımıyla deprem bölgesinde yaraları sarmaya, afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi, Mersin'e göç eden binlerce deprem mağduru vatandaşı mahalle kültür sanat evlerinde ve sosyal tesislerde ağırlarken, bölgede yaşayan afetzedeler için başlattığı yardım seferberliğine aralıksız devam ediyor. Bir yandan iş makineleri ile cadde ve yollarda bulunan inşaat atıkları ve molozları kaldırıp yolları açan ekipler, afetzede vatandaşlara temiz su ulaştırıyor, çadır kent kurulacak zeminleri düzenliyor, tuvalet çukuru kazımı yapıyor.

Çadır kent için zemin hazırlanıyor, temiz su ulaştırılıyor

Hatay Kırıkhan'da bulunan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündüz Mahallesi'ne kurulan çadır kent için zemin düzenleme çalışmaları yaptı. Yine Kırıkhan'da bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de arazözler yardımıyla bölgede bulunan vatandaşların her gün temiz içme suyu ihtiyacını gidermeye devam ediyor.

Başkan Gültak'tan, ‘Evim yuvan olsun' kampanyasına destek çağrısı

Diğer yandan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da yaptığı çağrıda, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) başlattığı 'Evim yuvan olsun' kampanyasını hatırlattı, depremzedelere evini açmak veya kiraya vermek isteyen Mersinlilere çağrı yaptı. Gültak, “Gün, kardeşlik ve dayanışma duyguları için bir ve birlik olma günüdür. Devlet ve millet el ele vererek, acılarımızı ve yaralarımızı hep birlikte saracağız. Değerli hemşerilerime çağrımdır; depremlerde evini kaybeden ve kentimizin farklı ilçelerine göç eden afetzede vatandaşlarımıza destek verelim, gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde lütfen onlara yardımcı olalım” dedi.