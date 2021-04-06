Gültak'tan kentsel dönüşüm çağrısı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tüm Mersin'in kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Gelin, ilçemiz ve kentimiz için hayata katacağımız dönüşüm projelerine destek verin, Akdeniz ve Mersin'de kentsel dönüşümü birlikte gerçekleştirelim” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisinin nisan ayı ilk toplantısında, meclis üyelerinin bağlı mahallelere yeni park ve yeşil alanlar kazandırılması için projeler hazırlanması gerektiği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Gültak, Mersin'de kentsel dönüşümün aciliyeti ve gerekliliğine bir kez daha dikkat çekti. “Şehrimizin girişinin muntazam olduğunu hiçbirimiz iddia edemeyiz. Ayrıca bir çoğunuzun, Türkiye'nin en kötü girişine sahip kentlerden birinin de Mersin olduğunu mutlaka dile getirdiğinize eminim” diyen Gültak, “Peki biz ne yaptık? Çay Mahallesinin hemen doğu girişinde, virane durumda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait çok eski bir fabrika vardı. TOKİ ile irtibata geçerek, oranın yıkılmasını sağladık. Tertemiz bir yer oldu. 19 dönüm, TOKİ'nin rezerv alanı, bir anda tertemiz, ferah bir görünüme kavuştu" ifadelerini kullandı.

"TOKİ ile görüşerek Akdeniz'de projelerin başlamasını sağladık"

Başkan Gültak, Çay Mahallesinde ‘yerinde kentsel dönüşüm projesi'nin hayata geçmesi için de TOKİ yetkilileri ile irtibata geçtiklerinin altını çizerek, “Burada bulunan ve mülkiyeti ATAŞ'a ait 140 dönümlük yerleşke içerisinde 415 konut, 32 dükkân, ticaret merkezi ve caminin inşaat çalışmaları 1 yıl gibi kısa sürede bitti. Ayrıca şehrimizin en merkezi mahallelerinden biri olan Barış Mahallesinde de yine TOKİ eliyle proje başlatıldı” diye konuştu.

"Barış ve Bahçe'de kabul oranı yüzde 80'leri aştı"

Sözlerini, “Bu girişimlerimiz ve mücadelemiz sonucunda Barış ve Bahçe mahallelerinde de yerinde kentsel dönüşümü başlattık” diyerek sürdüren Gültak, “Şu anda mahallede yüzde 82 oranında kabul ve memnuniyet var. Nasıl oldu biliyor musunuz? Vatandaşlarımızın talebi üzerine, onlarla birlikte proje üzerinde revizeler yapıldı. Ve en sonunda da vatandaşlarımız belediyemize gelerek projeyi incelediler, kontrol ettiler. Böylesi bir değişim, dönüşüm ve yenilenme Barış Mahallesinde ilk kez oluyor. Mersin'e ve Barış Mahallesi sakinlerine hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Çay Mahallesindeki proje, dışarıdan gelecek olanlara kapalıdır”

Çay Mahallesinde inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan kentsel dönüşümün de ‘yerinde kentsel dönüşüm projesi' olduğunu kaydeden Gültak, “Yani bu proje, dışarıdan gelecek olanlara kapalıdır. Özetle o mahallede yaşayanlar dışında, başka yerlerden gelenler bu evleri satın alamayacak şekilde bir uygulama yaparak, bütün Çay Mahallesi yaşayanlarının, kendileri için hazırlanmış bu güvenli ve modern yapılara, akrabaları, yakın komşuları ile birlikte taşınmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

“Gelin destek verin, Akdeniz ve Mersin'i kentsel dönüşümle değiştirelim”

Konuşmasında meclis üyeleri, meslek odaları ve kentin bu konuda çalışmalar yapan tüm dinamiklerine çağrıda da bulunan Gültak, açıklamasını şu sözlerle bitirdi; “Sizler Akdeniz'i, Toroslar'ı, Yenişehir'i veya Mezitli'yi kısacası bu şehrin tamamını değiştirmek mi istiyorsunuz? Çocuklarınızın güzel parklarda oynamasını mı istiyorsunuz? Evlerinin, okullarının ve ibadethanelerinin temiz ve güvenli olmasını mı istiyorsunuz? Kentinizin, mahallelerinizin yeşil alanlarının, düzenli yollarının olmasını mı istiyorsunuz? Akdeniz'in bu kötü imarını düzeltmek için projeler üretin ve getirin. Bu projeleri de hep birlikte değerlendirelim. Nitekim belediye olarak biz, bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmeye, imar ve şehircilik anlamında gereken çalışmaları yapmaya başladık. İlçemiz ve kentimiz için hayata katacağımız hizmet ve projelere gelin destek verin, Akdeniz ve Mersin'de kentsel dönüşümü birlikte gerçekleştirelim.”