Gültak'tan meclis üyelerine: “Kaçak yapılar yapılırken niye müdahale etmediniz?”

Gültak, “Akdeniz gözünüzün önünde erimiş; betonlaşmış. Kaçak yapılarla karşı karşıya kalmış. Bunlar sizin gözünüzün önünde olmuş. Karşı çıkmadığınız gibi onay da vermişsiniz. Bu kaçak yapılar yapılırken niye müdahale etmediniz?” diye sordu.

Akdeniz Belediye Meclisinin haziran ayı ikinci birleşimi, Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında, belediye konferans salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çevrenin önemine ilişkin bir video yayınlayan Başkan Gültak, ekolojinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, Bahçe ve Barış Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1. Bölge, 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklif ve komisyonlardan gelen raporlar, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, Üçocak Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı içerisinde bulunan binanın Mersin Gazeteciler Cemiyetine tahsisi için Başkan Gültak'a yetki verilmesi ile ilgili komisyon raporu da oy birliği ile kabul edildi.

"Akdeniz 25 yıl içinde gözünüzün önünde erimiş"

Temenni ve öneriler bölümünde söz alan meclis üyeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Gününün önem ve anlamı üzerine konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından söz alan Başkan Gültak, bazı meclis üyelerinin eleştirel yaklaşımlarına geçmiş dönemdeki yönetimlere atıfta bulunarak yanıt verdi. Gültak, "Yıllarca Akdeniz Belediyesinde betonlaşmayı kim yaptı? Biz mi yaptık? Bu parkların, yeşil alanların yapılmamasına kim göz yumdu? Akdeniz, 25 yıl içinde gözünüzün önünde erimiş, betonlaşmış; kaçak yapılarla karşı karşıya kalmış; parkı, spor tesisi olmamış. Bunlar sizin gözünüzün önünde olmuş. Bunlara karşı çıkmadığınız gibi onay da vermişsiniz. Hangi çevreden bahsediyorsunuz? Bu kaçak yapılar yapılırken niye müdahale etmediniz? Neden bu kentleşmenin bu kadar çarpık olmasına izin verdiniz?" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'de modern bir yapının oluşmasına izin veriyor musunuz?"

Bugün Akdeniz ilçe sınırları içerisindeki çarpık kentleşmeden ötürü park dahi yapamadıklarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Gültak, "Ekolojiye destek olamıyoruz. Gelin kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm yapalım. Cıvıl cıvıl olsun her taraf. Ağaçlar ekelim. O ağaçların üzerine kuşlar yuva yapsın. Çocuklarımız doğayla buluşsun. Hadi gelin. Destek verecek misiniz? Akdeniz'de çevreci, doğacı, modern bir yapının oluşmasına izin veriyor musunuz? Yarından itibaren başlayalım. Bu konuda çözüm önerisi de getirmiyorsunuz. Bu insanlara, onların çocuklarına yazık ediyorsunuz" diye konuştu.