Gültak'tan muhtarlara '19 Ekim' sürprizi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla, ilçeye bağlı mahalle muhtarlarını, Ayaş'ta deniz kenarında bulunan bir otelde iki günlüğüne tatile gönderdi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle, demokrasinin yereldeki ilk adresi ve çekirdeği olan muhtarlara bir sürpriz yaparak onları, Erdemli Ayaş'ta bulunan bir otele tatile gönderdi. İki gün süren tatil boyunca otelde konaklayan Akdeniz ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları, gündüzleri denize girip yüzmenin keyfini çıkarırken, akşam da canlı müzik eşliğinde eğlenip yorgunluklarını attılar.

Muhtarlar, Şahinbey Belediyesi'ne de konuk olacak

Muhtarları konakladıkları otelde ziyaret ederek bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, muhtarlarla sohbet etti, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Buluşmada, bir sürpriz daha açıklayan Başkan Gültak, muhtarları, kasım ayı içerisinde Akdeniz Belediyesi'nin 'kardeş belediyesi' olan Gaziantep Şahinbey Belediyesi'ne göndereceklerini, bu ziyarette muhtarlara, Şahinbey Belediyesi'nin hizmet, proje ve çalışmalarını yerinde görme fırsatı oluşturacaklarını ifade etti.

İki sürpriz bir arada

Konaklama esnasında bir sürprize daha imza atılarak, Özgürlük Muhtarı Ömer Ergüvan, Mahmudiye Muhtarı Fahri Kuşçu, Hamidiye Muhtarı Hamit Sor ile Mithatpasa Muhtarı Hakan Başgül'ün Başgül'ün doğum günleri de kutlandı. Akdenizli muhtarlar ise Akdeniz Belediyesi tarafından geçen sene içinde de başka bir otelde misafir edildiklerini hatırlattılar, bu yılki sürpriz nedeniyle de teşekkürlerini dile getirdiler.